Marmaray'da 'Ekrem İmamoğlu' protestosu! Herkes tek ses oldu: 'Ya hep beraber, ya hiçbirimiz!'

Yayınlanma: 19.03.2025 - 15:06

Güncelleme: 19.03.2025 - 15:06

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile belediye başkanları dahil çok sayıda çalışma arkadaşı, iki ayrı soruşturma kapsamında sabahın erken saatlerinde gözaltına alındı.

"Yolsuzluk" soruşturması kapsamında İBB çalışanlarına "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" gibi suçlamalar yöneltildi. Soruşturmanın, "basına yansıyan para sayma görüntüleri" ve "MASAK raporu kapsamında gerçekleştiği" ifade edildi.

100'Ü AŞKIN GÖZALTI KARARI

Bu kapsamda Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İPA Başkanı Buğra Gökce, İmamoğlu'nun kampanya danışmanı Necati Özkan ve sanatçı Ercan Saatçi'nin de aralarında olduğu 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Öte yandan İmamoğlu ve 6 kişi hakkında hakkında "PKK'ye yardım" suçlamasıyla da başka bir soruşturmadan gözaltı kararı verildi. Başavcılığın yaptığı açıklamada, "İBB ve iştiraklerinde PKK'yle bağlantılı kişilerin işe alındığı" öne sürüldü.

MARMARAY'DA "İMAMOĞLU" PROTESTOSU

Yurttaşlar, yurt genelinde İmamoğlu'na destek eylemleri başlatırken, İstanbul Marmaray'da da dikkat çeken anlar yaşandı.

Tek ses olan yurttaşlar "Kurtuluş yok tek başına! Ya hep beraber, ya hiç birimiz" sloganları attı.