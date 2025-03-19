Muharrem İnce'den 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması!

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Bugün yapılan operasyonlar hukuk devleti değil guguk devleti operasyonlarıdır" dedi.

Muharrem İnce'den 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.03.2025 - 14:58

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tepki gösterdi.

"GUGUK DEVLETİ OPERASYONLARI"

İnce, yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Hukuk devleti, kuralların sana bana göre değişmediği, herkese eşit uygulandığı devlet demektir. Bana yasak olan sana olmuyorsa, senin ceza almadığın bir kanun maddesinden ben ceza alıyorsam ortada hukuk devleti yoktur. Bugün yapılan operasyonlar, hukuk devleti değil, guguk devleti operasyonlarıdır. Siyasi rakipler hakkında verilen gözaltı/tutuklama kararları, tam da guguk devletine yakışan kararlardır. Hukuk devleti yerine guguk devleti olmayı seçerseniz bir günde yüzde 10 fakirleşir, enflasyonu azdırır, yatırımları kaçırır, işsizliği patlatırsınız. Ülkesini zerre seven insan bunu yapamaz."


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #gözaltı #Memleket Partisi #Muharrem İnce

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