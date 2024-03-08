AKP'den 'İstanbul' operasyonu: Murat Kurum için bütün bakanlar sahaya inecek

Yayınlanma: 08.03.2024 - 10:19

Güncelleme: 08.03.2024 - 10:49

Yerel seçimlere yaklaşık 3 hafta kala gözlerin en çok çevrildiği şehirlerin başında gelen İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın İBB Başkanı Adayı Murat Kurum'a desteğin beklenen düzeyin altında kalması iktidarı harekete geçirdi.

İktidara yakın Türkiye gazetesinin haberine göre AKP’de, Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu arasındaki yarışın hâlâ başa baş gittiği tespiti yapılıyor. İstanbul’daki kararsız seçmenin oranının yüzde 15’in üzerinde olduğu, bu durumun ‘Seçime olan ilgisizlikten’ kaynaklandığı belirtiliyor. Kararsızların yarısının sandığa gittiğinde "ideolojik olarak" kendi partisine oy vermesinin beklendiği, ancak kalan bölümünün ne yapacağının henüz tespit edilemediği dile getiriliyor.

BÜTÜN BAKANLAR İSTANBUL'A

AKP’de sahada karşılaşılan sıkıntılar, noksanlıklar veya aksaklıklar için yeni adımların atılması gündeme gelirken, özellikle Murat Kurum’un ivmesinin yükselmesi için bir anlamda “Tam saha pres” taktiğine geçileceği ifade ediliyor. Bu kapsamda bütün bakanların sırayla İstanbul’daki kampanyada görevlendirileceği, milletvekillerinin de kendi hemşehri grupları ile bir araya gelmeye başladığı belirtildi.

"RAKİP İMAMOĞLU DEĞİL PAHALILIK"

Habere göre İstanbul’a ilişkin gözlemler ise AKP’de, “Karşımıza çıkan ilk başlık emekliler. Bu kesimde de iki ayrı sıkıntı dile getiriliyor. Birincisi, aslında yüksek emekli maaşı alıp çok sıkıntısı olmayan ama yüksek prim ödemesine rağmen, en düşük emekli aylığı ile aralarındaki makasın giderek kapanmasından duyulan rahatsızlık. İkincisi ise gerçekten en düşük emekli aylığı alıp geçinemeyenler. Sahada karşılaştığımız en önemli diğer sorun genel ekonomik gidişat, hayat pahalılığı. Bir anlamda, rakibimiz İmamoğlu’ndan çok ekonomi görünüyor. Türkiye genelinde de ilk sırada ekonomi yer alıyor. Önceki seçimlerde olduğu gibi Suriyeliler artık mesele yapılmıyor. Çünkü İçişleri Bakanı tuttuğunu gönderiyor. Yeni ikamet ve çalışma izni verilmiyor. Vatandaş, bu meseleyi artık dile getirmiyor” şeklinde ifade ediliyor.