Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'la ilk tanışmasını anlattı: 'Hayat boyu o borcu ödeyemeyecek'

Babala TV'de Mevzular Açık Mikrofon Yerel Seçim Özel programına konuk olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanışma hikâyesini anlattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.03.2024 - 09:32
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Mevzular Açık Mikrofon Yerel Seçim Özel serisinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuk olduğu bölümün tanıtımı yayımlandı. Fragmanda sorulan sorular ve İmamoğlu'nun yanıtları kısa sürede gündem oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon'a katıldı. Bir izleyicinin İmamoğlu'na sorduğu soru gündem oldu.

Mevzular Açık Mikrofon'a katılan Ekrem İmamoğlu, izleyiciden gelen Erdoğan sizce nasıl bir lider sorusunu yanıtladı.

İmamoğlu soruyu yanıtlarken "Erdoğan Türkiye'nin son 30 yılına damga vurmuş çok önemli bir siyasetçidir" diyerek başladığı konuşmasını ilginç bir anekdotla sürdürdü.

"HAYAT BOYU O BORCU ÖDEYEMEYECEK"

İmamoğlu'nun sözleri şöyle:

"Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin son 30 yılına damga vurmuş önemli bir siyasetçidir. Fikirlerimiz büyük oranda terstir. Daha ileriye gideyim; İlk belediye başkanı olduğu dönemde, ilk aylarında lokantasında misafir etmiş bir esnafım, 23-24 yaşında... Benim lokantamda köfte yedi, parasını almadım. Hayat boyu o borcu ödeyemeyecek."


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