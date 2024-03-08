Ekrem İmamoğlu ile seyirci arasında 'terörist' tartışması: '7-8 milyonu vatan haini mi ilan edelim?'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon'a katıldı. Bir izleyicinin İmamoğlu'na sorduğu 'terörist' sorusu gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.03.2024 - 01:46
Ekrem İmamoğlu ile seyirci arasında 'terörist' tartışması: '7-8 milyonu vatan haini mi ilan edelim?'
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mevzular Açık Mikrofon Yerel Seçim Özel serisine katıldı. Fragmanı yayımlanan programda İmamoğlu'nun bir izleyiciyle girdiği 'terörist' diyaloluğu dikkat çekti.

Mevzular Açık Mikrofon Yerel Seçim Özel serisinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuk olduğu bölümün tanıtımı yayımlandı. Fragmanda sorulan sorular ve İmamoğlu'nun yanıtları kısa sürede gündem oldu. 

"DEM PARTİ'YE OY VERENLERİ HAİN Mİ İLAN EDELİM?"

Bir izleyici, DEM Parti'yle ilgili İmamoğlu'na eleştirilerde bulundu. İmamoğlu ise seyirciye, "DEM Parti'ye oy veren 7-8 milyonu vatan haini mi ilan edelim?" diye sormasının ardından seyirci "Evet" diye yanıtladı.

Bunun üzerine İmamoğlu "7-8 milyonu terörist ilan edeceksiniz" dedi, seyirci ise "Ben karşıyım" diye yanıtladı. İmamoğlu'nun "Adalet sisteminin yerine kendinizi koyarak 7-8 milyon insanı terörist ilan etmek AK Parti'nin getirdiği anlayış" sözleri ise salonda alkışlarla destek aldı.

DEM PARTİ TARTIŞMASI SÜRÜYOR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün Bakırköy'de yaptığı açılış töreninde de, CHP Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal'ın "Seçildiğimde belediye kapıları DEM Parti hariç her partiye açık olacak" sözlerini eleştirmişti.

İmamoğlu isim vermeden Köksal'a, "Ya kendine başka iş bulacak ya başka parti bulacak'' demişti.


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