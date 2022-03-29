AKP'den istifa eden Amine Cansu Kaba'ya eski partisinden çirkin sözler
AKP'nin Adapazarı gençlik kolları yöneticisi Ahmet Sadık Yılmaz, İstanbul Büyükşehir ve Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Amine Cansu Kaba'nın AKP'den istifa etmesiyle ilgili paylaşımında çirkin ifadeler kullandı.
İstanbul Büyükşehir ve Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Amine Cansu Kaba, dün yaptığı açıklama ile AKP'den istifa ettiğini duyurdu.
Kaba, büyük yankı uyandıran istifasının gerekçesini şöyle açıkladı:
"19 yaşında, vatanım ve milletim için büyük ideallerle adım attığım partimden ayrılma sebeplerim; adaletten uzaklaşma, zaman içinde insanların itibarsızlaştırılması, makam ve mevki sahiplerinin liyakatsizliği ve başta gençlik olmak üzere umudun yok edilmesine kadar giden bu yolda vicdanları yaralayan ve 'bu kadarı da olmaz' dediğimiz yanlışlardır."
Amine Cansu Kaba'nın istifa kararı üzerine AKP'li sosyal medya kullanıcıları Kaba'nın paylaşımını alıntılayıp tepki mesajları gönderdi. Ancak bazı AKP'liler ise paylaşımlarında çirkin imalarda bulundu. Bunlardan biri de AKP Adapazarı Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ahmet Sadık Yılmaz oldu.
Yılmaz, Amine Cansu Kaba'nın paylaşımını alıntıladığı mesajında, '+18' ibaresi koyduğu CHP logosu görseliyle birlikte Kaba'ya "CHP'ye geçersen dikkat et kendine orada. Duymuşsundur orada ki teşkilatlar, özellikle de bir bayan için çok sıkıntılı Amine Cansu Kaba..." diye seslendi.
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