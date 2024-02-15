AKP'den istifa edenler soluğu YRP'de aldı

Yayınlanma: 15.02.2024 - 12:05

Güncelleme: 15.02.2024 - 13:39

Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte belediye başkan adayları da netlik kazandı. Partilerin Elazığ’da belediye başkan adaylarının açıklamasıyla birlikte AKP’nin eski belediye başkanları ve aday adayları Yeniden Refah Partisi’nde aday olarak AKP’ye rakip olarak çıktıkları görüldü.

AKP'den iki dönem Elazığ milletvekili olan Faruk Septioğlu’nun Yeniden Refah Partisi'nden Elazığ belediye başkanı adayı olmasının ardından AKP’den Palu belediye başkanı aday adaylığı başvurusu yapan ağabeyi Muhammet Septioğlu adaylığını geri çekerek Yeniden Refah’ın belediye başkan adayı oldu. 2019 yerel seçimlerinde MHP’den belediye başkanı seçilen sonrasında istifa ederek AKP’den aday adayı olan ancak aday gösterilmeyen Maden Belediye Başkanı Orhan Yavuz’un da Yeniden Refah Partisi’ne katılarak Maden belediye başkan adayı oldu.

AKP ADAY GÖSTERMEDİ YRP’DEN ADAY OLDULAR

2014-2019 yılları arasından AKP Sivrice belediye başkanı olan 2019 yerel seçimlerinde seçimi kaybetmesinin ardından tekrar AKP’den aday adayı olan Ebubekir Irmak ise aday gösterilmemesinin ardından Yeniden Refah Partisi’nin adayı olmuştu. AKP’nin eski Karakoçan Belediye Başkanı Nurettin Aslan Karakoçan ve Akçakiraz Belediye Başkanı İbrahim Ormanoğlu da AKP’den aday gösterilmemesinin ardından Yeniden Refah Partisi’nin adayı olarak gösterildi.