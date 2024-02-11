Siyaset bilimciler DEM Parti ve YRP'nin İstanbul'da aday çıkarmasını değerlendirdi: Kartlar yeniden karıldı

Siyaset bilimciler DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi’nin İstanbul’da aday çıkarmasını Cumhuriyet’e değerlendirdi. Siyaset bilimci Prof. Dr. İbrahim Uslu, “Kartlar yeniden karılmış oldu” derken siyasal iletişim danışmanı Suat Özçelebi ise “Şu anda yarış tam anlamıyla başa baş bir sürecin parçası oldu” ifadelerini kullandı.

Rengin Temoçin
Yayınlanma: 11.02.2024 - 03:00
Siyaset bilimciler DEM Parti ve YRP'nin İstanbul'da aday çıkarmasını değerlendirdi: Kartlar yeniden karıldı
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DEM Parti’den sonra Yeniden Refah Partisi (YRP) de dün İstanbul Belediye Başkanı adayını açıkladı. Cumhuriyet konuya ilişkin siyaset bilimci Prof. Dr. İbrahim Uslu ve siyasal iletişim danışmanı Suat Özçelebi ile konuştu. 

Cumhur İttifakıyla muhalefet arasında çok oy geçişkenliği olmadığına değinen Uslu, “Cumhur İttifakı havuzu bir arada duruyordu. Şimdi Yeniden Refah Partisi’nin çok güçlü adaylar çıkarmış olması o havuzu da bir miktar dağıtmış olacak. Cumhur İttifakı havuzu artık sadece AK Parti ve MHP oylarından oluşan bir havuza dönüşecek. Araştırmalarda Yeniden Refah Partisi’nin 4-6 arasında oy aldığı tahmin ediliyor. Bu da hem İstanbul hem Ankara adaylarının 4-5 puanlık bir dezavantajla yarışa devam edecek olmaları anlamına geliyor” dedi. 

‘KOŞULLAR EŞİTLENDİ’

DEM Parti’nin İstanbul adaylığına değinen Uslu, “Şu ana kadar CHP adayları aleyhine bir tablo söz konusuydu. Çünkü İYİ Parti ve DEM Parti aday çıkarınca bir sıkıntı oluşmuştu. Fakat Yeniden Refah’ın aday çıkarmasıyla bu koşullar eşitlendi. Kartlar yeniden karılmış oldu. Cumhur İttifakı havuzu önemli bir parçasını kaybetti. Rüzgârın bu sefer Cumhur İttifakı adayları aleyhine esmeye başladığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı. 

‘YARIŞ BAŞA BAŞ’

Özçelebi ise “Erbakan eğer cumhurbaşkanı tarafından 20 Şubat’a kadar ikna edilmezse AK Parti tüm Türkiye’de daha çok zorlanacak. AK Parti’nin tabanından da Yeniden Refah’a bir akış olduğu görülüyor. Bunun doğrudan Murat Kurum’un oy oranında da olumsuz bir etki olasılığı yüksek” dedi. Özçelebi, “Eğer YRP bir adaylaşma sürecine girmeseydi, İmamoğlu biraz daha geriden yarışa başlıyormuş gibi bir yapı oluşacaktı. Şu anda yarış tam anlamıyla başa baş bir sürecin parçası oldu” diye konuştu.


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