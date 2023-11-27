AKP'den 'kriz' açıklaması: Cumhur İttifakı'nda hiçbir sorun yok

Yayınlanma: 27.11.2023 - 19:01

Güncelleme: 27.11.2023 - 19:14

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

CUMHUR İTTİFAKI'NDA SORUN MU VAR?

MHP ile sorun olduğu iddialarıyla ilgili Çelik, “Cumhur İttifakında hiçbir sorun yok. Cumhur ittifakı yerel seçimlere hazırlanmaya devam ediyor. Herhangi bir sorun yok. Sayın Cumhurbaşkanımızla sayın Bahçeli ihtiyaç duyduklarında görüşmeye devam ediyorlar” dedi.

'CHP'NİN İSTİSMAR SEZONU AÇILMIŞTIR'

CHP lideri Özgür Özel’in ”Türkiye’de herkes eşittir fakat Kürtler daha az eşittir” sözlerine ilişkin Çelik, “CHP’nin demek ki Kürt seçmeni istismar sezonu seçimler yaklaşırken başlamış. Yeni bir şey daha çıktı; en son gördük ki bu son seçimlerde imzaladıkları protokollerle aslında Kürt seçmene nasıl yalan söylemişler” ifadelerini kullandı.

4 GÜNLÜK ATEŞKESE DEĞİNDİ

İsrail ve Filistin arasındaki 4 günlük ateşkese de değinen Çelik şu ifadeleri kullandı;

"Bugün itibariyle ‘ateşkes devam etsin’ diye pek çok çağrı yapılıyor. ABD Başkanı Biden’e atfen de böyle bir haber geçti. Ama Netanyahu hükümeti buna pek yanaşmıyor.

İnsani aranın uygulanmasında birtakım sorunlar çıktı. İsrail’in Gazze’nin kuzeyine yardımların gitmesini engellemesine yönelik birtakım şeyleri görüyoruz. Ama o da aşılmış durumda. Umut ediyoruz bu ateşkes kalıcı bir duruma dönüşür.

Gazze’de o bölgedeki vatandaşlarımızla yakından ilgileniyoruz.

Avrupa dünyanın tamamından soyutlanmış bir gül bahçesi değildir. Avrupa’nın göbeğinde Naziler bu katliamlara imza attılar. Şimdi de bütün dünyanın gözü önünde Avrupa ülkelerinin suskunluğu karşısında Netanyahu hükümeti bu katliamlara imza atıyor."