AKP'den Mahir Ünal'ı kızdıracak 'cumhuriyet' açıklaması

25 Ekim 2022 Salı, 23:08

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nda düzenlenen konferansta, "Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye'de yaşanmıştır. Mesela Fransız Devrimi, her şeyi yıkmıştır ama lügate dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi, Mao'nun Çin kültür devrimidir, lügate dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet, bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin Grup Toplantısı'nda Ünal'ın açıklamalarına tepki gösterdi ve "Cumhuriyetin Türk kültürüne, Türk diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz yanlışın pençesindedirler" demişti.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kocaeli Şubesi Başkanı Taylan Bingöl ve dernek üyeleri, Mahir Ünal hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

MAHİR ÜNAL'I KIZDARACAK AÇIKLAMA

Ünal'ın sözleri tepki çekmeye devam ederken; AKP'den Ünal'ı kızdıracak bir açıklama geldi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz milletimizin büyük tarihi içindeki en büyük kazanımlarımızdandır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Cumhurbaşkanımızın sık sık vurguladığı gibi Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak ve daha ileri ufuklara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.