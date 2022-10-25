İYİ Partili Kürşat Zorlu'dan AKP'li Mahir Ünal'a tepki

25 Ekim 2022 Salı, 17:37

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, dün Kahramanmaraş Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı'nda konuşmuştu.

Burada yaptığı açıklamalarda Çin ve Fransız Devrimi'ne değinen Ünal, Cumhuriyet'i hedef almıştu. Ünal, "“Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir” demişti.

Ünal şunları kaydetti:

Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye’de yaşanmıştır. Mesela Fransız devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi Mao’nun Çin kültür devrimidir. Lügate dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir.

İYİ PARTİLİ KÜRŞAT ZORLU'DAN AKP'Lİ MAHİR ÜNAL'A TEPKİ



İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın “Cumhuriyet, bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir” sözlerine tepki gösterdi.

Zorlu, “Cumhuriyet, Türk milleti için vazgeçilmez bir medeniyet projesidir. Bu konuda herhangi bir kafa karışıklığına mahal vermeyecek kadar netiz. Dilimiz, lügatimiz, Cumhuriyet değerleriyle anlamlı ve onlarla varoluşsal bir temele sahip bizim için… Bir takım siyasi hesaplarla kutuplaşma iklimini derinleştirmek, emin olun hiç kimseye bir fayda getirmeyecektir. Türk dünyasında alfabe birliğinin tartışıldığı bir dönemde Türkiye’de alfabemizi tartışmaya açmak, gerçekten büyük bir tutarsızlık” dedi.

Kürşat Zorlu, bugün partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zorlu, şunları söyledi:

“GERÇEKTEN BÜYÜK BİR TUTARSIZLIK”