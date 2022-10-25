İYİ Partili Kürşat Zorlu'dan AKP'li Mahir Ünal'a tepki
İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın “Cumhuriyet, bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir” sözlerine tepki göstererek, “Bir takım siyasi hesaplarla kutuplaşma iklimini derinleştirmek, emin olun hiç kimseye bir fayda getirmeyecektir. Türk dünyasında alfabe birliğinin tartışıldığı bir dönemde Türkiye’de alfabemizi tartışmaya açmak, gerçekten büyük bir tutarsızlık” ifadelerine yer verdi.
AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, dün Kahramanmaraş Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı'nda konuşmuştu.
Burada yaptığı açıklamalarda Çin ve Fransız Devrimi'ne değinen Ünal, Cumhuriyet'i hedef almıştu. Ünal, "“Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir” demişti.
Ünal şunları kaydetti:
- Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye’de yaşanmıştır. Mesela Fransız devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi Mao’nun Çin kültür devrimidir. Lügate dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir.
İYİ PARTİLİ KÜRŞAT ZORLU'DAN AKP'Lİ MAHİR ÜNAL'A TEPKİ
İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın “Cumhuriyet, bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir” sözlerine tepki gösterdi.
Zorlu, “Cumhuriyet, Türk milleti için vazgeçilmez bir medeniyet projesidir. Bu konuda herhangi bir kafa karışıklığına mahal vermeyecek kadar netiz. Dilimiz, lügatimiz, Cumhuriyet değerleriyle anlamlı ve onlarla varoluşsal bir temele sahip bizim için… Bir takım siyasi hesaplarla kutuplaşma iklimini derinleştirmek, emin olun hiç kimseye bir fayda getirmeyecektir. Türk dünyasında alfabe birliğinin tartışıldığı bir dönemde Türkiye’de alfabemizi tartışmaya açmak, gerçekten büyük bir tutarsızlık” dedi.
Kürşat Zorlu, bugün partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zorlu, şunları söyledi:
“GERÇEKTEN BÜYÜK BİR TUTARSIZLIK”
- Ülkemizin çok zorluklarla nasıl yönetildiğinin bir başka işareti, Cumhuriyet’imizi taçlandıran Harf Devrimi’yle ilgili ortaya atılan çok sorumsuz açıklamalar ve yaklaşımlardır. İYİ Parti olarak, vurgulamak istiyoruz ki Cumhuriyet, Türk milleti için vazgeçilmez bir medeniyet projesidir. Bu konuda herhangi bir kafa karışıklığına mahal vermeyecek kadar netiz. Dilimiz, lügatimiz, Cumhuriyet değerleriyle anlamlı ve onlarla varoluşsal bir temele sahip bizim için.
- En çok üzüldüğüm nokta, milletimizin en çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bir dönemde, bizi birleştiren bu kadar ortak noktamızı simgeleyen bir konuda böylesine hoyrat açıklamaların yapılabiliyor olmasıdır. Türkiye Yüzyılı’ndan bahsediliyor, bunun temel zemininde birlikte ve beraberlik, bu konuya olan inancın olması gerektiğini düşünüyoruz. Bir takım siyasi hesaplarla kutuplaşma iklimini derinleştirmek, emin olun hiç kimseye bir fayda getirmeyecektir. Türk dünyasında alfabe birliğinin tartışıldığı bir dönemde Türkiye’de alfabemizi tartışmaya açmak, gerçekten büyük bir tutarsızlık.
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