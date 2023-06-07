AKP'den memur zammı, emekli maaşı ve asgari ücret açıklaması

Asgari ücrette yapılacak artış ile memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamma ilişkin değerlendirmelerde bulunan AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, beklentilerin karşılanacağını iddia etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2023 - 13:50
AKP'den memur zammı, emekli maaşı ve asgari ücret açıklaması
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AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Habertürk TV'ye konuşan Akbaşoğlu, şu ifadeleri kullandı: 

"Çalışma Bakanlığımızın ve Maliye Bakanlığımızın, bu konuda teknik yönde yaptığı çalışmalar söz konusu. Toplu sözleşmeler çerçevesinde ortaya çıkan bir oran var, enflasyon oranının yansıtılması söz konusu bir de refah payını buraya ekleyerek memur maaşlarına yansıtılacak. Ne vaat ettiysek onu gerçekleştiren bir partiyiz. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın vaat ettiği gerçekleştirilecektir. Bu da inşallah bir ay içerisinde göreceğiz.

Asgari ücretle ilgili ve en düşük memur maaşının 22 bin TL olması ile ilgili kanun teklifimizi hemen komisyonlar oluşur oluşmaz ortaya koyacağız. Haziran ayının da enflasyonunun ortaya çıkması lazım. 6 aylık dönemdeki enflasyon oranını ve refah farkını değerlendireceğiz.

Alım gücü esastır, vatandaşımızın beklentisi karşılanacak. Emeklileri kapsam içerisine alan ve kendi içerisindeki kademelendirmeyi de göz önünde bulunduracak ve çalışanlarımızı memnun edecek düzenlemeyi bir ay içerisinde görmüş olacağız. Bayramdan önce de hem ikramiyelerin hem de maaşların verilmesi konusunda da çalışma söz konusu."

 


Muhammet Emin Akbaşoğlu asgari ücret Emekli

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