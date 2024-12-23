AKP'den peş peşe açıklama... Deniz Yücel 'dış politika' ile yanıt verdi!

Yayınlanma: 23.12.2024 - 00:10

Güncelleme: 23.12.2024 - 00:16

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Erdoğan'ın "Sınır ötesi harekatlarda karşımıza CHP çıkıyor" ve CHP'ye yönelik "Küresel güçlerin soytarısı" sözlerine sert tepki göstermişti.

Yücel, "Küresel güçlerin asıl soytarısı; yerli ve milli olduğunu iddia edip memlekete milyonlarca sığınmacı ve kaçağı dolduran, işine geldiğinde hain terör örgütü FETÖ’yle birlikte yol yürüyen, işine geldiğinde bölücü terör örgütü PKK ile masaya oturan AKP iktidarıdır. Ha şunu da aklına sok Sayın Erdoğan!" demişti.

AKP'li isimlerden Yücel'in sözlerine tepki geldi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Baas dili kullananları karanlık dünyalarıyla baş başa bırakıyoruz" ifadesini kullanırken, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Erdoğan’ın başkanlık ettiği hükümetimize soytarı demek haddiniz değildir" dedi.

YÜCEL: HATIRLATALIM

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Çelik ve Altun'u etkileyerek yanıt verdi. "Biz de size hatırlatalım" diyen Yücel, şu ifadelere yer verdi:

"AKP'nin dış politikada dik durduğunu zannedenler "deliğe süpümeyin kullanın" cümlesiyle gerçeği yıllar önce öğrendi. Tezkere süreci, askerlerimizin başına çuval geçirilmesi, beyzbol sopalı fotoğraflar, “aptal olma” mesajlı mektuplar, Rahip Branson vakası gibi birçok rezalete imza atıldı bu süreçte...

Şimdi kalkmış emperyalizme karşı en büyük zaferi elde eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partiye ipe sapa gelmez laflar ediyorsunuz. Hadi ordan...

Dik duruşu, diplomasiyi, vatan savunmasını biz 100 yıl önce öğrendik. Türklüğü küçümseyen, çağdaşlıktan nefret eden, Araplaşma hevesiyle bölgeyi cihatçı gruplara teslim etmeye çalışan bir siyasi yapı bize dış politika dersi veremez. Hele de, küresel sermayenin ağzının içine bakan AKP hiç veremez!

Erdoğan seçimlerde %38 oy almış, Türkiye’nin birinci partisi CHP’ye "Soytarı” diyecek, biz yanıt verip aynısını AKP’ye söyleyince haddimiz değil öyle mi? Ne oldu? Simleriniz mi döküldü! Hiç merak etmeyin. Erdoğan’ın Cumhuriyet’i kuran partimiz için kullandığı “Soytarı” ifadesinin de karşılığını halkımız sandıkta verecektir!"