AKP'den seçim adımları gelmeye devam ediyor: Bu sefer de 'dijital dönüşüm stratejisi'
AKP, Haziran 2023'te yapılması planlanan seçim çalışmalarına hız verirken dijital dönüşüm stratejisi için 92 sayfalık rapor hazırladı. Seçmene dijital platformlardan ulaşılması hedefleniyor.
AKP dijital dönüşüm stratejisini hazırladı. Bu çerçevede 92 sayfalık bir rapor hazırlandı.
Raporda, dijital platformların çalışmalarda nasıl kullanılacağına ilişkin ipuçları yer alıyor. Genel merkezde bulunan Dijital Takip Merkezi'nde siyasi parti liderlerinin açıklamaları takip ediliyor. Gazete ve televizyon haberleri mercek altına alınıyor. Köşe yazarları, ünlüler ve fenomenlerin öne çıkardığı başlıklar not ediliyor. Gençlerin kullandığı sosyal medya platformları da taranıyor.
SEÇMENİN İLGİSİNİ ÇEKECEK İÇERİKLER HAZIRLANACAK
Dijital Takip Merkezi seçime kadar çalışmalarında seçmenin ilgi alanları ve beklentileri belirlenecek. Seçim kampanyası için hazırlanacak dijital dönüşüm stratejisi bu çerçevede oluşacak.
Beğeni alan videolar ve paylaşımlar incelenerek analiz edilecek, buna göre seçmenin ilgisini çekebilecek içerikler hazırlanacak.
YÖN VERECEK
Hazırlanan video ve içerikler seçim kampanyasının dijital seyrine yön verecek.
SANDIK GÖREVLİLERİ BELİRLENDİ
AKP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre de "Yüz Yüze 100 Gün" kampanyasıyla 2023 seçimi için saha çalışmalarına hız verilirken, yürütülen çalışmalar neticesinde 100 bin sandık görevlisi tespit edildi.
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