Mahir Ünal'ın istifasının ardından AKP'de çatlak

01 Kasım 2022 Salı, 09:45

"Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" sözleriyle Cumhuriyet'in kazanımlarını hedef alan ve sözleri tepkilere neden olan Mahir Ünal, grup başkanvekilliği görevinden istifa etti. Ünal'ın bu sözlerine hem muhalefetten hem de iktidar ortağı MHP'den sert tepki gelmişti.

Ünal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "görevinden affını", “Bugün (dün) itibarıyla grup başkanvekilliği görevimden affımı talep ettim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım” sözleriyle duyurdu.

Ünal'ın talebinin kabülünün ardından AKP Grup Başkanvekilliği'ne Özlem Zengin görevlendirildi. Siyasetin gündemi Ünal'ın istifasıyla birlikte hareketlenirken AKP'li bazı isimler de tepki gösterdi. Bunlardan biri AKP MKYK Üyesi ve eski Milletvekili Şamil Tayyar oldu. Tayyar sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Tartışmalı konuşmanın İçeriğine dair farklı düşünsem de ayrılışı böyle olmamalıydı" dedi.

Tartışmalı konuşmanın İçeriğine dair farklı düşünsem de ayrılışı böyle olmamalıydı.



Bazen sinir uçlarımıza dokunsa da farklı fikirlere tahammül edebilmeliydik.



Demokrasi, tahammül rejimidir zaten.



Velhasıl, Mahir Ünal’ın ayrılışına üzüldüm. — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) October 31, 2022

"Bazen sinir uçlarımıza dokunsa da farklı fikirlere tahammül edebilmeliydik" ifadelerini kullanan Tayyar, "Demokrasi, tahammül rejimidir zaten. Velhasıl, Mahir Ünal’ın ayrılışına üzüldüm" diye konuştu.

Dikkat çeken başka bir paylaşım ise eski AKP İstanbul Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner'den geldi. Metiner paylaşımında, "Siyaset katilmiş. Bir kez daha anladım" dedi.

Siyaset katilmiş.



Bir kez daha anladım. — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) October 31, 2022

MAHİR ÜNAL NE DEDİ?

Kahramanmaraş Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı’nda 21 Ekim'de konuşan Ünal, Cumhuriyet devrimini Fransız ihtilali ve Çin kültür devrimiyle karşılaştırmıştı. Ünal, "Bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" demişti.

BAHÇELİ'DEN SERT TEPKİ

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Cumhuriyetin Türk kültürüne, Türk diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz bir yanlışın pençesindedir. Ön yargıların hükmüyle, ideolojik katılıklarla Cumhuriyet’in anlaşılması ve anlatılması mümkün değildir. Bugünkü Türkçemizle düşünce oluşturamayacağımızı söylemek gerçekleri çarpıtmaktır, nesnel gelişmelere aykırıdır, dilimizi karalamaktır, nihayetinde öz güven eksikliğidir” demişti.

BİR DİĞER İSİM: CAHİT ÖZKAN

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan da geçtiğimiz mayıs ayında 15 Temmuz’un finansörü olarak gösterilen Birleşik Arap Emirlikleri'yle (BAE) ilgili “Baktı ki Türkiye’ye diz çöktüremiyor, teslim oldu” demişti. Özkan'ın, Türkiye ile BAE arasındaki ilişkilerin düzeltilmeye başladığı dönemde yaptığı bu yorumu kendisine pahalıya mal olmuştu. Özkan bu açıklamaları nedeniyle görevden alınmıştı.