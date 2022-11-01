DP'li Cemal Enginyurt, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' hamlesini yorumladı: 'AKP'nin kozunu elinden aldı'

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, gazetemizi ziyaretinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' hamlesini yorumladı. Enginyurt, "AKP’nin kozunu elinden aldı" dedi.

Sinem Nazlı Demir
01 Kasım 2022 Salı, 02:00
DP'li Cemal Enginyurt, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' hamlesini yorumladı: 'AKP'nin kozunu elinden aldı'
Abone Ol google-news

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ve Demokrat Parti Genel Başkanı Yardımcısı İlay Aksoy, geçen hafta gazetemizi ziyaret etti. Enginyurt ve Aksoy, ziyaretleri sırasında gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın, Cumhuriyet.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Büyüksipahi ve Haber Merkezi Müdürü Can Uğur ile bir araya geldi.

Enginyurt, ziyaretinin ardından gündeme ilişkin de konuştu. Enginyurt, MHP’den ayrılık sürecine ilişkin “AKP’ye yönelik eleştirilerinin parti içerisinde rahatsızlık yarattığını” söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “başörtüsü serbestisine” ilişkin yasa önerisiyle ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü hamlesine değinen Enginyurt, “Kılıçdaroğlu da AKP’nin kozunu elinden aldı” açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu da eleştirdi. Enginyurt, “Soylu, ülkenin barışını ve huzurunu bozuyor” ifadelerini kullandı. 


Demokrat Parti Cemal Enginyurt başörtüsü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler