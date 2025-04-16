AKP'den Sırrı Süreyya Önder'e 'geçmiş olsun' mesajı
DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı. Yapılan açıklamada 'durumun ciddiyetini' koruduğu belirtilirken, AKP Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından 'geçmiş olsun' mesajı paylaştı.
DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı. DEM Parti, Önder'in 'ciddi kalp rahatsızlığı' nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
DEM Parti'den yapılan açıklamada 'durumun ciddiyetini' koruduğu belirtilirken, AKP Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından 'geçmiş olsun' mesajı paylaştı.
Ömer Çelik şunları yazdı:
"TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sn Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Acil şifalar diliyoruz."
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sn Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) April 15, 2025
Acil şifalar diliyoruz.
Etiketler: #Sırrı Süreyya Önder #AKP
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