AKP'den Sırrı Süreyya Önder'e 'geçmiş olsun' mesajı

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı. Yapılan açıklamada 'durumun ciddiyetini' koruduğu belirtilirken, AKP Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından 'geçmiş olsun' mesajı paylaştı.

AKP'den Sırrı Süreyya Önder'e 'geçmiş olsun' mesajı
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.04.2025 - 00:51

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı. DEM Parti, Önder'in 'ciddi kalp rahatsızlığı' nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

DEM Parti'den yapılan açıklamada 'durumun ciddiyetini' koruduğu belirtilirken, AKP Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından 'geçmiş olsun' mesajı paylaştı.

Ömer Çelik şunları yazdı: 

"TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sn Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Acil şifalar diliyoruz."


Etiketler: #Sırrı Süreyya Önder #AKP

İlgili Haberler

Tokalaşıp sohbet etmişlerdi: Sırrı Süreyya Önder, Erdoğan'la ne konuştuklarını anlattı

Tokalaşıp sohbet etmişlerdi: Sırrı Süreyya Önder, Erdoğan'la ne konuştuklarını anlattı
Son Dakika... Sırrı Süreyya Önder 'ciddi kalp rahatsızlığı' nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Son Dakika... Sırrı Süreyya Önder 'ciddi kalp rahatsızlığı' nedeniyle hastaneye kaldırıldı
DEM'den çelişkili ifadeler... Hatimoğulları 'Metinde YPG geçmiyor' dedi, Sırrı Süreyya Önder tersini söyledi

DEM'den çelişkili ifadeler... Hatimoğulları 'Metinde YPG geçmiyor' dedi, Sırrı Süreyya Önder tersini söyledi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler