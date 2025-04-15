Son Dakika! Hastaneye kaldırılmıştı... Aort damarı yırtılan Sırrı Süreyya Önder ameliyata alındı

Son dakika haberi... DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kalpten çıkan ana damarında meydana gelen yırtılma nedeniyle cerrahi müdahale yapılan Sırrı Süreyya Önder'in ameliyata alındığı açıklandı.

Son Dakika! Hastaneye kaldırılmıştı... Aort damarı yırtılan Sırrı Süreyya Önder ameliyata alındı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.04.2025 - 23:25

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı.

DEM Parti'den konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

TBMM Başkanvekilimiz ve DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu 15 Nisan Salı günü saat 23.00 itibariyle İstanbul’da kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştır. 

Aort damarında meydana gelen yırtılma nedeniyle yapılan cerrahi müdahale devam etmekte, Önder’in durumu ciddiyetini korumaktadır. 

İl Eşbaşkanlarımız, milletvekillerimiz, parti yöneticilerimiz hastanede süreci yakından takip etmektedir. Eş Genel Başkanlarımız da İstanbul’a gitmek üzere yoldadır. Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Valiliği de süreçle yakından ilgilenmektedir. 

Yaşamı mücadele ve direnişle geçen Önder’in bu badireyi de en kısa sürede atlatacağına inanıyoruz. Önder’in sağlık durumuna ilişkin hastane önüne gelen ve arayan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

“TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e kalpten çıkan ana damarda meydana gelen yırtılma nedeniyle cerrahi müdahale yapılmaktadır. Ameliyat süreci devam etmekte olup durumu yakından takip edilmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum”


Etiketler: #Sırrı Süreyya Önder #Dem Parti

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