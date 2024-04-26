AKP'den 'yeni anayasa' açıklaması... Kulisler hareketlendi: 'Partili cumhurbaşkanı tartışılabilir'

Gazeteci Fatih Atik'in sorularını yanıtlayan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, tartışmalı 'yeni anayasa'ya ilişkin ilk 4 madde üzerinde değişiklik yapılmayacağını söyledi. Gazeteci Atik, programa ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında ise "AK Parti’den gelen duyumlara göre, muhalefetin çokça eleştirdiği ‘Partili Cumhurbaşkanı’ tartışılabilir" diye yazdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2024 - 14:27
AKP'den 'yeni anayasa' açıklaması... Kulisler hareketlendi: 'Partili cumhurbaşkanı tartışılabilir'
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AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, katıldığı televizyon programında 'yeni anayasa'ya dair açıklamalarda bulundu. 

Gazeteci Fatih Atik'in sorularını TGRT Haber'de yanıtlayan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, yeni anayasa süreci ve Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ın TBMM'de yapılan çay resepsiyonuna dahil edilmemesine ilişkin konuştu.

Güler, yeni anayasa konusunda hem TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş hem de AKP'nin tura çıkacağını, ilk 4 madde üzerinde değişiklik yapılmayacağını söyledi.

Abdullah Güler

"PARTİLİ CUMHURBAŞKANI TARTIŞILABİLİR"

Gazeteci Atik, sosyal medya hesabından TGRT Haber'e konuk olan AKP Grup Başkanı Güler'in söylediklerini aktardı. 

Atik, paylaşımda "AK Parti’den gelen duyumlara göre, muhalefetin çokça eleştirdiği ‘Partili Cumhurbaşkanı’ tartışılabilir" diye yazdı. 

Güler, Erbakan'ın çay resepsiyonuna dahil olmaması hakkında "Planlanarak gelişmedi. Meclis Başkanı tarafından o anda önerildi. O anda geliştiği için oldu özel plan çerçevesinde değildi" dedi.

"İLK 4 MADDE ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMAYACAK"

"Yeni Anayasa konusunda hem Numan Kurtulmuş hem de AK Parti tura çıkacak" yazan Atik, Güler'in cevaplarına dair şu ifadeleri kullandı:

"TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un ardından AK Parti Grup Yönetimi siyasi partileri ziyaret edecek.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Kurtulmuş’un ardından partileri ziyaret edeceklerini açıkladı.

Güler TGRT Haber'e açıkladı:

- İlk 4 madde üzerinde değişiklik yapılmayacak

- 50+1 sistemi aynen kalacak

- Parlamenter sisteme dönüş olmayacak

- TBMM’nin denetim yetkisi artırılabilir

AK Parti’den gelen duyumlara göre, muhalefetin çokça eleştirdiği ‘Partili Cumhurbaşkanı’ tartışılabilir."

"BİLİNÇLİ, ÖZEL BİR DURUM YOK"

"Fatih Erbakan’ın Meclis’teki ‘çay sohbetine’ neden çağrılmadığı ortaya çıktı" diye de yazan Atik, Güler'in, “Çok bilinçli özel bir durum yok. Planlanarak gelişmedi. Meclis Başkanı tarafından o anda önerildi. O anda geliştiği için oldu özel plan çerçevesinde değildi” dediğini yazdı.


AKP haberleri

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