AKP'den yerel seçim açıklaması: 10 ilde aday çalışmaları tamamlandı
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Şu ana kadar 10 ilde aday çalışmaları tamamlandı. Takvimde bir esneme olabilir, acelemiz yok” dedi.
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Çelik: “Şu ana kadar 10 ilde aday çalışmaları tamamlandı. Takvimde bir esneme olabilir, acelemiz yok”
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