AKP'den yerel seçim açıklaması: 10 ilde aday çalışmaları tamamlandı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Şu ana kadar 10 ilde aday çalışmaları tamamlandı. Takvimde bir esneme olabilir, acelemiz yok” dedi.

İHA
Yayınlanma: 21.12.2023 - 20:23
AKP'den yerel seçim açıklaması: 10 ilde aday çalışmaları tamamlandı
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AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çelik: “Şu ana kadar 10 ilde aday çalışmaları tamamlandı. Takvimde bir esneme olabilir, acelemiz yok”

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