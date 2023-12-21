'Seçim mesaisi' başladı: Erdoğan'dan emeklilere özel indirim

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyalarının ayrıntıları ortaya çıktı. Erdoğan'ın emeklilere özel indirim yapmayı planladığı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.12.2023 - 13:41
'Seçim mesaisi' başladı: Erdoğan'dan emeklilere özel indirim
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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim mesaisini başlattı.

Yerel seçimler yaklaştıkça AKP'nin seçim kampanyasının ayrıntıları da netleşmeye başlıyor. 

CNN Türk'ün haberine göre Erdoğan'ın emeklilere özel indirimler yapmayı planladığı ortaya çıktı.

Haberde, AKP tarafından emeklilere kentlerde verilebilecek özel kartlarla ulaşım, market alışverişi, özel hastane harcamaları gibi başlıklarda indirim sağlanabilir mi? Böyle bir sistem kurulabilir mi? Bu sorulara yanıtlar arandığı belirtildi. 


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