AKP'den YRP'ye bayram ziyareti... YRP'li Uğurlu: 'Bizim yüzümüzden kaybettiğiniz belediye yok çok şükür'

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Uğurlu, bayramlaşma ziyaretleri kapsamında kendilerini ziyarete gelen AKP’li heyete “Bizim yüzümüzden kaybettiğiniz belediye yok çok şükür” ifadelerini kullandı.

ANKA
Yayınlanma: 11.04.2024 - 15:38
AKP'den YRP'ye bayram ziyareti... YRP'li Uğurlu: 'Bizim yüzümüzden kaybettiğiniz belediye yok çok şükür'
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AKP Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız başkanlığındaki heyet, Yeniden Refah Partisi’ne (YRP) bayram ziyaretinde bulundu.

YRP’de, heyeti, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Uğurlu, STK ile İlişkiler Başkan Yardımcısı Seçim Aydın, Kadın Kolları’ndan Kevser Vural Yıldız ve Ayşegül Kapukaya’dan oluşan heyet ağırladı. AKP’nin heyetinde ise, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AKP Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Derya Öztekin, AKP Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyesi Salih Aydın yer aldı.

Zeynep Yıldız, heyetini takdim ederken, “Bizler genç bir heyet olarak karşınızdayız. Yolda gelirken fark ettik ki hepimiz akranız, 1992 doğumluyuz” ifadelerini kullandı. İçinde bulundukları binanın kendilerinde olumlu hatıraları bulunduğunu söyleyen Yıldız, “Yandaki camiyi çok net hatırlıyorum. Bu duygudaşlık, bu paylaşım, bu ortak bellek bence fevkalade değerli” diye konuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını ve bayram tebriklerini getirdiğini belirten Yıldız, AKP’nin çalışmalarına değindi.

“RAHATLADIK, MUTLU OLDUK”

Sohbet sırasında YRP Genel Başkan Yardımcısı Uğurlu, “Biraz da siyasete girelim” diyerek, “Seçimlerde çok şükür başarı yakaladık, üçüncü parti olduk. Televizyonda izlediğimiz AKP taraftarı birçok gazeteci şunu söylediler; ‘Hiçbir yerde YRP yüzünden AKP belediye kaybetmedi.’ Bundan biz rahatladık, mutlu olduk. Bizim yüzümüzden kaybettiğiniz belediye yok çok şükür” ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİM SORUSUNA YANIT

Öte yandan, AKP Ankara Milletvekili Zeynep Kılıç ise basın mensuplarının “YRP’nin İBB Başkan Adayı Mehmet Altınöz seçimlerin ardından erken seçim kaçınılmaz dedi. Sizce bir erken seçim olmalı mı?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Yerel seçimlerle genel seçimleri her zaman farklı değerlendirmek gerektiğini savunduk ki bu hakikaten de böyle, siyasetin temel doğası itibarıyla da böyle. Cumhurbaşkanımız seçimlerin akabinde yaptığı balkon konuşmasında bunu ifadelendirdi. Biz milletimizden genel seçimde yetkiyi aldık ve bunu 5 yıl için aldık. Dolayısıyla milletimizin en temelde iradesine de sahip çıkmak adına da 5 yıl boyunca bunu sürdürmek en temel ödevimiz ve görevimiz olacak. Çünkü o bir emanettir. Biz de o yetkiye, o emanete sahip çıkacağız. Dolayısıyla en yüksek merciden bu ifadelendirildi ki zaten diğer muhalefet partisi paydaşları da erken seçim yönünde bir talepleri olmadığını ifade ettiler.”


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