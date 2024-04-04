İtiraz ettiler: Belediye YRP’den AKP’ye geçti
Bitlis’in Güroymak ilçesinde yapılan itiraz sonucunda oyların yeniden sayılması üzerine belediye başkanı değişti.
Kesin olmayan sonuçlara göre AKP’nin adayı Eşref Mutlu 4 bin 290, Yeniden Refah Partisi’nin adayı Emrullah Yıldırım 4 bin 292 ve DEM Parti adayı Mehmet Şirin Üncü ise 4 bin 206 oy almıştı.
Yapılan İtirazlar üzerine seçim kurulu, 14 bin 107 seçmenin oy kullandığı 62 sandığın yeniden sayılmasına karar verdi. Yapılan sayım sonucunda AKP adayı Mutlu’nun oyu 13 artarak 4 bin 313’e, Yeniden Refah Partisi’nin adayı Yıldırım’ın oyu 5 artarak 4 bin 297’ye, Üncü’nün oyu ise 15 artarak 4 bin 221’e yükseldi.
Bu sonuçlara göre Güroymak Belediye Başkanı AKP’nin adayı Eşref Mutlu oldu.
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