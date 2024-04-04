İtiraz ettiler: Belediye YRP’den AKP’ye geçti

Yayınlanma: 04.04.2024 - 11:05

Güncelleme: 04.04.2024 - 11:05

Kesin olmayan sonuçlara göre AKP’nin adayı Eşref Mutlu 4 bin 290, Yeniden Refah Partisi’nin adayı Emrullah Yıldırım 4 bin 292 ve DEM Parti adayı Mehmet Şirin Üncü ise 4 bin 206 oy almıştı.

Yapılan İtirazlar üzerine seçim kurulu, 14 bin 107 seçmenin oy kullandığı 62 sandığın yeniden sayılmasına karar verdi. Yapılan sayım sonucunda AKP adayı Mutlu’nun oyu 13 artarak 4 bin 313’e, Yeniden Refah Partisi’nin adayı Yıldırım’ın oyu 5 artarak 4 bin 297’ye, Üncü’nün oyu ise 15 artarak 4 bin 221’e yükseldi.

Bu sonuçlara göre Güroymak Belediye Başkanı AKP’nin adayı Eşref Mutlu oldu.