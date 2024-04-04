İtiraz ettiler: Belediye YRP’den AKP’ye geçti

Bitlis’in Güroymak ilçesinde yapılan itiraz sonucunda oyların yeniden sayılması üzerine belediye başkanı değişti.

İHA
Yayınlanma: 04.04.2024 - 11:05
İtiraz ettiler: Belediye YRP’den AKP’ye geçti
Abone Ol google-news

Kesin olmayan sonuçlara göre AKP’nin adayı Eşref Mutlu 4 bin 290, Yeniden Refah Partisi’nin adayı Emrullah Yıldırım 4 bin 292 ve DEM Parti adayı Mehmet Şirin Üncü ise 4 bin 206 oy almıştı. 

Yapılan İtirazlar üzerine seçim kurulu, 14 bin 107 seçmenin oy kullandığı 62 sandığın yeniden sayılmasına karar verdi. Yapılan sayım sonucunda AKP adayı Mutlu’nun oyu 13 artarak 4 bin 313’e, Yeniden Refah Partisi’nin adayı Yıldırım’ın oyu 5 artarak 4 bin 297’ye, Üncü’nün oyu ise 15 artarak 4 bin 221’e yükseldi.

Bu sonuçlara göre Güroymak Belediye Başkanı AKP’nin adayı Eşref Mutlu oldu.


bitlis haberleri AKP haberleri YRP haberleri 31 Mart 2024 yerel seçimleri haberleri yerel seçim haberleri

İlgili Haberler

CHP 4 oy farkla kazandı, AKP itiraz etti: Tunceli Akpazar'da seçimler yenilenecek

CHP 4 oy farkla kazandı, AKP itiraz etti: Tunceli Akpazar'da seçimler yenilenecek
Yandaş AKİT TV Koordinatörü Coşkun, AKP'nin oy kaybının nedenlerini açıkladı!

Yandaş AKİT TV Koordinatörü Coşkun, AKP'nin oy kaybının nedenlerini açıkladı!
YSK'nın Van kararına 'isabetli' demişti... AKP'li Yazıcı o paylaşımını sildi

YSK'nın Van kararına 'isabetli' demişti... AKP'li Yazıcı o paylaşımını sildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kılıçdaroğlu’ndan ‘Van’ tepkisi: ‘BOP Eşbaşkanı ateşle oynuyorsun. Çocuklarının ve Van halkının yüzüne bakabilme fırsatını kaçırma’

Kılıçdaroğlu’ndan ‘Van’ tepkisi: ‘BOP Eşbaşkanı ateşle oynuyorsun. Çocuklarının ve Van halkının yüzüne bakabilme fırsatını kaçırma’
Fenerbahçe taraftarı önünde gol oldu yağdı! Fenerbahçe 4-2 Adana Demirspor

Fenerbahçe taraftarı önünde gol oldu yağdı! Fenerbahçe 4-2 Adana Demirspor
Bahçeli'den dikkat çeken '31 Mart' çıkışı: 'Şımaranların akıbetini herkes görecek'

Bahçeli'den dikkat çeken '31 Mart' çıkışı: 'Şımaranların akıbetini herkes görecek'
Doğal yollarla diş beyazlatma: Evde uygulanabilecek etkili yöntemler

Doğal yollarla diş beyazlatma: Evde uygulanabilecek etkili yöntemler
Son Dakika... Van'da AKP devrede! Kazanan adaya mazbata verilmiyor

Son Dakika... Van'da AKP devrede! Kazanan adaya mazbata verilmiyor
Fenerbahçe’den Süper Kupa kararı!

Fenerbahçe’den Süper Kupa kararı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim sonuçlarına saygı göstereceğini belirtmişti: Kayyım kararı gecikmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim sonuçlarına saygı göstereceğini belirtmişti: Kayyım kararı gecikmedi
Cesedi derin dondurucudan çıkan Lina’nın davasında karar: Ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezası!

Cesedi derin dondurucudan çıkan Lina’nın davasında karar: Ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezası!