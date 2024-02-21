AKP’li 109 milletvekili TSK’de yaşanan hekim sıkıntısı için yasa teklifi verdi: Sivil doktorlar sınır dışı operasyona!

Askeri hastanelerin kapatılmasının ardından savaş cerrahisinde sıkıntılar sürüyor. Askeri doktor ve savaş cerrahı sayısındaki düşüş özellikle sınır dışı operasyonlardaki sağlık koşullarını zora sokuyor. Bu kapsamda AKP’li 109 millevekili, kamudaki sivil doktorların Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) sınır ötesi harekâtlarında görevlendirilmesi için TBMM’ye yasa teklifinde bulundu.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 21.02.2024 - 04:00
AKP’li 109 milletvekili TSK’de yaşanan hekim sıkıntısı için yasa teklifi verdi: Sivil doktorlar sınır dışı operasyona!
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Söz konusu teklife göre doktorlar, TSK, sahil güvenlik ve jandarmanın yurtiçi ve yurtdışı harekâtlarında iki ay süreyle görevlendirilebilecek.

AKP’li milletvekillerinin yasa teklifini Cumhuriyet’e değerlendiren CHP Milletvekili Murat Emir, “FETÖ bahane edilerek askeri sağlık sisteminin toptan kaldırılması çok büyük bir yanlış olmuş ve defalarca uyarmamıza rağmen iktidar bu uyarıları dinlememiştir. Bugün geldiğimiz durumda yapılmak istenen düzenleme aslında mevcut sistemin işlemediğinin de itirafıdır. Her ne kadar bu yanlışın farkına varılmış olsa da yapılan hatalar başka yanlışlarla düzeltilmeye çalışılmaktadır. Sivil hekimler görevlendirme için zorunlu olan memurun muvafakatinin aranması zorunluluğu yerine getirilmemektedir. Mevcut teklifte bu hukuksuzluğu giderecek, sağlık personelinin haklarını koruyacak bir düzenleme bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

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‘HAYATLARI RİSKTE’

“Savaş cerrahisi ayrı bir uzmanlık isteyen bir alandır” diyen Emir, “Teklifle sivil hekimlerin ve sağlık personelinin en az iki aylık sürelerle harekât bölgelerinde isteği dışında görevlendirilmelerinin önü açılacaktır. Hukuka aykırı bu düzenleme ile askeri eğitim almamış sivil personelin hayatı tehlikeye atılacaktır. Askeri hastanelerin yeniden açılmasını sağlayacak bir düzenlemeyi yapılmalıdır” dedi.

‘TEKRAR TESİS EDİLMELİ'

CHP Milli Savunma Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, askeri sağlık sistemiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bağcıoğlu, “NATO’nun ABD’den sonra en fazla harekât faaliyeti icra eden ama askeri sağlık sistemi olmayan tek ordusu TSK’dir. Askeri sağlık sistemi alınan derslerle revize edilerek tekrar tesis edilmelidir. Sistemin geçmiş etkili yapısına ulaşması en az 10 yıl alacaktır” dedi. 


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