AKP'li 22 yılda en az 24 facia, en az 54 bin 780 ölü: Sıfır istifa!

Yayınlanma: 22.01.2025 - 17:48

Güncelleme: 22.01.2025 - 17:59

Türkiye, Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'deki yangın faciası ile sarsıldı...

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı ve 238 kayıtlı misafirin bulunduğu otelde gece 03.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenden yangın çıktı.

İlk belirlemelere göre 76 kişi yaşamını yitirdi. 1'i ağır, 51 kişi de yaralandı. Gece yarısı başlayan yangın, otelin dış cephesinin ahşap kaplama olması nedeniyle hızla yayıldı.

YURTTAŞLAR ÇARŞAFLARLA ÖLÜMDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Yangın sırasında panikleyenler çarşafları birbirine bağlayıp pencerelerden sarkarak aşağıya inmeye çalıştı.

Yaşananların ardından soruşturma başlatıldı ve 9 kişi gözaltına alındı. 4 başmüfettiş ve 6 savcı görevlendirildi.

Yangın sonrası ihmal iddiaları gündeme geldi. Otelin iç ve dış kaplamasının ahşap olduğu ve yangına dayanıklılığına dair yeterli önlemlerin alınmadığını belirten uzmanlar "Yaşanan can kayıplarının sorumluları denetim görevini yapmayan kurum ve kuruşlar ile kâr hırsıyla güvenlik tedbirlerini almaktan imtina eden sermaye sahiplerinden başkası değildir" dedi.

Yanan otelden çıkan yurttaşlar "Alarm çalmadı, itfaiyenin gelmesi yaklaşık 1-1,5 saat sürdü" iddiasında bulundu.

ONLARCA FACİA, SIFIR İSTİFA

"Eceliyle ölemeyenlerin" ülkesi Türkiye'de, Kartalkaya'daki facia ile birlikte hiçbir yetkilinin sorumluluk almaması ve hiçbir istifa gelmemesi yine gündem oldu.

Türkiye'de 2003’ten bu yana 24 facia oldu. Bu facialarda "resmi verilere göre" 54 bin 780 kişi öldü. İstifa eden yetkili sayısı ise sıfır.

Fayn'ın derlemesine göre 22 yıldaki facialar ve can kayıpları şöyle: