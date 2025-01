İsrail Genelkurmay Başkanı istifa edeceğini duyurdu

Yayınlanma: 21.01.2025 - 16:55

Güncelleme: 21.01.2025 - 17:41

İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi, Savunma Bakanı Israel Katz'a 6 Mart'ta istifa edeceğini bildirdi.

Halevi yaptığı açıklamada, ordudan ayrılacağını şu sözlerle ifade etti:

“IDF'nin, 7 Ekim'deki başarısızlığındaki sorumluluğumu kabul ederek ve IDF'nin önemli başarılar kaydettiği ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşmayı uygulama sürecinde olduğu bir zamanda, IDF'nin komutasını kaliteli ve kapsamlı bir şekilde yerime geçecek kişiye devredeceğim.”

Halevi, 6 Mart'a kadar 7 Ekim 2023'te Hamas'ın “Aksa Tufanı” saldırısıyla ilgili soruşturmaları tamamlayacağını ve IDF'yi gelecekteki zorluklara hazırlayacağını söyledi.

Halevi'nin, İsrail'in Gazze'ye ve bölgedeki saldırıları üzerine Başbakan Netanyahu ve hükümetle görüş ayrılıkları yaşadığı gün yüzüne çıkmıştı. İsrail'de Netanyahu'nun aşırı sağcı koalisyon ortakları Halevi'yi doğrudan hedef alan açıklamalar yapmıştı.

GÜNEY CEPHESİ KOMUTANI DA İSTİFA ETTİ

Öte yandan, İsrail ordusunda Gazze ve çevresinden sorumlu İsrail Ordusu Güney Cephesi Komutanı Tümgeneral Yaron Finkelman da Gazze çevresinde yaşayan vatandaşları korumakta başarısız olduğunu belirterek istifasını sunduğunu duyurdu.

Finkelman, bir sonraki selefine görevi teslim edene kadar ordu içindeki sorumluluklarını sürdüreceğini belirtti.

İSTİFA MEKTUBU

Halevi'nin, Savunma Bakanı Israel Katz'a gönderdiği ve 6 Mart'ta istifa edeceğini açıkladığı mektubun tam metni:

“Geçtiğimiz kırk yıl boyunca İsrail Devleti'nin güvenliğini koruma misyonu hayatımın amacı oldu. Asker ve genç bir komutan olarak geçirdiğim ilk günlerden Genelkurmay Başkanı olarak üstlendiğim göreve kadar, IDF'nin bir parçası olmaktan gurur duydum, onu örnek bir örgüt olarak gördüm ve İsrail ile vatandaşlarının savunucuları arasında yer almanın ağır sorumluluğunu hissettim. IDF'nin komutasını üstlendiğimde, ordunun savaşın nihai sınavına dayanmaya hazır olmasını, düşmanlarını caydırmasını ve tehditlerin önceden etkisiz hale getirilemediği durumlarda düşman ile İsrailli siviller arasında bir kalkan görevi görmesini sağlamak gibi büyük bir sorumluluğun bana emanet edildiğinin tamamen farkındaydım.

Benim komutam altındaki IDF, 7 Ekim sabahı İsrail vatandaşlarını koruma görevinde başarısız oldu. İsrail Devleti kaybedilen hayatlar, alınan rehineler ve hem fiziksel hem de duygusal olarak yaralananlarla ağır ve acı bir bedel ödedi. Çok sayıda güvenlik gücü personeli, IDF askerleri ve komutanları ile cesur sivillerin cesur davranışları bu büyük felaketi önlemeye yetmedi. Bu korkunç başarısızlığın sorumluluğu her gün, her saat bana eşlik ediyor ve hayatımın geri kalanında da benimle birlikte olacak.

IDF son derece zor bir başlangıç noktasından yükselmeyi ve yedi farklı cephede bir yıl üç ayı aşkın bir süre boyunca yoğun bir harekat yürütmeyi başardı. IDF'nin askeri başarıları Ortadoğu'yu değiştirmiştir. IDF Hamas'ın askeri kanadına ağır hasar verdi, rehinelerin geri dönmesi için gerekli koşulları yarattı, Hizbullah'a benzeri görülmemiş bir darbe indirdi ve İran'ı ve bölgesel faaliyetlerini önemli ölçüde zayıflattı. IDF, Golan Tepeleri sakinlerini Suriye tampon bölgesinden korumaya devam ediyor ve Suriye ordusunun kabiliyetlerinin çoğunu başarılı bir şekilde ortadan kaldırdı. IDF, Batı Şeria'da terörle mücadele görevlerinde her gün ve gece etkin bir şekilde çalışmaktadır.

Bu başarılar, bu alanların her birinde savaşla ilgili olarak siyasi liderlikle tartışılan tüm hedeflerin çok ötesindedir ve bu cephelerin birbirine bağlı doğası göz önüne alındığında önemleri daha da artmaktadır. Bu başarılar her şeyden önce IDF'nin komutanlarına ve astlarım olan askerlere aittir. İsrail toplumunun her kesiminden, hem aktif görevdeki hem de yedek IDF birlikleri bu haklı savaş için ayağa kalktı, cesaret ve fedakarlıkla savaştı ve düşmanla her karşılaşmalarından zaferle çıktı. Bu başarıların ağır bir bedeli oldu. En iyi savaşçılarımızdan bazılarını kaybettik, yaslı ailelerin sayısı arttı ve savaş pek çok kişide derin yaralar ve izler bıraktı. IDF her zaman bu ailelere ve şehitlerin anısına bağlı kalacaktır.

Savaşın hedeflerine henüz tam olarak ulaşılamamıştır. IDF, Hamas'ın yönetim ve askeri kabiliyetlerini ortadan kaldırmak, tüm rehinelerin geri dönmesini sağlamak ve bölge sakinlerinin güney ve kuzeydeki evlerine güvenli bir şekilde dönmelerini sağlayacak güvenlik koşullarını güçlendirmek için mücadele etmeye devam edecektir. IDF, savaş zamanında eşi benzeri görülmemiş ve kapsamlı bir soruşturma süreci başlatmış ve uygulamıştır; bu sürecin amacı öğrenme ve gelişme, savaş ve savunma kabiliyetlerini güçlendirme ve yaslı ailelere, rehinelere ve ailelerine ve tüm halka olan bağlılığının bir parçasıdır.

Bu soruşturmalar kapsamlı, gerçekçi ve derinlemesine olup şu anda son aşamasındadır ve kuvvet konuşlandırması ve askeri hazırlığa entegre edilen kritik dersler ortaya çıkarmıştır. IDF'nin 7 Ekim'deki başarısızlığındaki sorumluluğumun bilinciyle ve IDF'nin olağanüstü başarılar kaydettiği ve İsrail'in caydırıcılığını ve gücünü yeniden tesis ettiği bir dönemde, görev süremin 6 Mart 2025 tarihinde sona ermesini talep ediyorum.

Bu karar uzun zaman önce verilmişti. IDF'nin tüm savaş alanlarında üstünlüğü ele geçirdiği ve yeni bir rehine iade anlaşmasının yapıldığı şu günlerde artık zamanı geldi. Kalan süre zarfında soruşturmaları tamamlayacak ve IDF'nin önümüzdeki zorluklara karşı hazırlığını güçlendirmeye devam edeceğim. Bu sayede komutanın halefime sorunsuz ve planlı bir şekilde geçmesini sağlayacağım. Her zaman İsrail Devleti'nin bir askeri olacağım.”