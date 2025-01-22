Nuri Şahin'den istifa sinyali: 'Eğer değişiklik sorunları çözecekse...'

Yayınlanma: 22.01.2025 - 09:44

Güncelleme: 22.01.2025 - 09:44

Son 8 maçta 1 galibiyet alan Borussia Dortmund'da teknik direktör Nuri Şahin'in geleceği masaya yatırılacak.

Dortmund Sportif Direktörü Lars Ricken, maç sonrası yaptığı açıklamada kulüp yöneticilerinin bugün (çarşamba) bir araya gelerek nasıl bir yol izleyecekleri konusunda karar alacaklarını açıkladı.

Lars Ricken, "Galibiyetlere, kazanmaya ihtiyacımız var. Son sekiz maçta sadece 1 kez kazandık. Nuri ile güvene dayalı ve iyi bir ilişkimiz var. Onun her zaman arkasındayım" ifadelerini kullandı.

Ricken, "Borussia Dortmund için en iyisinin ne olduğunu ve başarıya giden yola geri dönebilmemiz için çözümlerin neler olduğunu tartışacağız" dedi.

"TAKIM FİZİKSEL VE ZİHİNSEL OLARAK ÇÖKMÜŞ"

Şu anda kulüpte danışman olarak çalışan eski Dortmund oyuncusu ve antrenörü Matthias Sammer, Bologna mağlubiyetinin ardından takımı sert bir dille eleştirdi.

Sammer, "Analitik olarak bakarsak, bu takım fiziksel ve zihinsel olarak çökmüş durumda. Bugünkü (performansı) gördüğünüzde, temelin orada olmadığını düşünüyorsunuz. Maalesef takım savunma yapamıyor ama aynı zamanda hücum da yapamıyor" yorumunu yaptı.

"DEĞİŞİKLİK SORUNLARI ÇÖZECEKSE..."

Nuri Şahin maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Eğer teknik direktör değişikliği tüm sorunları çözecekse, bu benim için kesinlikle sorun değil. Ortaya koyduğumuz performanstan ben sorumluyum. Gerçek şu ki üst üste dört maç kaybettik" dedi.

'ACI VERİCİ' KARAR KAPIDA

Şu anda 36 yaşında olan Nuri Şahin'in kulüple olan bağları göz önüne alındığında bu kararın acı verici olması muhtemel...

Şahin, 16 yaşında ilk kez Bundesliga'da oynayan en genç oyuncu olmadan önce Dortmund'da top toplayıcıydı. Dortmund'un Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldiği ve Real Madrid'e kaybettiği geçen sezon Edin Terzic'in yardımcı antrenörlüğünü yaptı ve Terzic'in ayrılmasının ardından sezon sonunda teknik direktörlüğe terfi etti.

DORTMUND ATTIĞI KADAR GOL YEDİ

Dortmund'un tek golü 15. dakikada Serhou Guirassy'nin penaltısıyla geldi. Kulübe sezon dışında katılan Gineli yıldız, önceki kulübü Stuttgart'ta sergilediği parlak formun yakınından bile geçemiyor. Şampiyonlar Ligi'nde attığı yedi golün dördü penaltıydı. Bundesliga'da ise bu sezon şu ana kadar çıktığı 15 maçta yedi gol (ikisi penaltı) attı. Guirassy geçtiğimiz sezon Stuttgart formasıyla Bundesliga'da 28 maçta 28 gol attı. Bunların dördü penaltıydı.

Ancak tek sorun Guirassy değil. Dortmund Bundesliga'da neredeyse attığı gol kadar (32) gol yedi (31).

Bologna'nın yedek oyuncuları Thijs Dallinga ve Samuel Iling-Junior iki dakika içinde iki gol atarak takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü mağlubiyetini almasına neden oldu.