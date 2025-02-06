Yandaş Abdülkadir Selvi anketleri paylaştı AKP'yi uyardı: 'Ürkütücü bir sonuç'

Yayınlanma: 06.02.2025 - 14:59

Güncelleme: 06.02.2025 - 15:02

Hükümete yakın isimlerden Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında kamuoyu araştırmalarından çıkan sonuçları yorumladı. Selvi, ankete katılanların Türkiye'nin en önemli sorununun ekonomi olduğunu belirttiğinin altını çizdi.

Selvi, "Peki bu sorunu kim çözer denildiğinde çıkan sonuç ilginç. Hiçbiri diyenler yüzde 30.8’le ilk sırada geliyor. Umutsuzluğu göstermesi açısından ürkütücü bir sonuç." ifadesini kullandı.

"Hayat pahalılığının yüksek olduğu bir dönemde CHP'nin gümbür gümbür bir şekilde ilk sırada çıkması gerekiyordu. Demek ki CHP halka o güveni veremiyor. ‘Çare CHP' dedirtemiyor" görüşünü savunan Selvi'nin yazısında öne çıkan kısımlar ise şöyle: