Yandaş Abdülkadir Selvi anketleri paylaştı AKP'yi uyardı: 'Ürkütücü bir sonuç'
İktidara yakınlığı ile bilinen Abdülkadir Selvi, bugünkü yazısında anket sonuçlarında ortaya çıkan tabloya değindi. AKP'ye uyarılarda bulundu.
Hükümete yakın isimlerden Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında kamuoyu araştırmalarından çıkan sonuçları yorumladı. Selvi, ankete katılanların Türkiye'nin en önemli sorununun ekonomi olduğunu belirttiğinin altını çizdi.
Selvi, "Peki bu sorunu kim çözer denildiğinde çıkan sonuç ilginç. Hiçbiri diyenler yüzde 30.8’le ilk sırada geliyor. Umutsuzluğu göstermesi açısından ürkütücü bir sonuç." ifadesini kullandı.
"Hayat pahalılığının yüksek olduğu bir dönemde CHP'nin gümbür gümbür bir şekilde ilk sırada çıkması gerekiyordu. Demek ki CHP halka o güveni veremiyor. ‘Çare CHP' dedirtemiyor" görüşünü savunan Selvi'nin yazısında öne çıkan kısımlar ise şöyle:
- Ekonomi ve hayat pahalılığı ile partilerin oy oranları arasında bir ilişki var mı’ diye araştırdım. Doğrudan ilişki var. Asgari ücret ve emeklilere zam AK Parti’nin oylarını geriletmiş.
- AK Parti’nin oy tabanını emekliler, asgari ücretle çalışanlar ve esnaf oluşturuyor. Emekliler ve asgari ücretliler, ekonomik programın tüm faturasının sırtlarına yüklendiği görüşünde.
- Bu veriler AK Parti’nin yerel seçimlerde başarısız olmasına yol açan nedenlerin başında geliyordu. AK Parti’nin yeni bir strateji oluşturması ve bu sonuçları masaya yatırmasında fayda var.
Etiketler: #Abdulkadir #ABDULKadir selvi #yandaş #Ak Parti
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