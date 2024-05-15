MHP'den Abdulkadir Selvi'ye: 'Tek çare Silivri'ye göndermek'
MHP Sosyal Medya Sorumlusu Hüseyin Özkan, Osman Kavala'nın yargılanmasıyla ilgili son gelişmenin ardından AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi için "Tek çare Silivri'ye göndermek" dedi.
Gezi Davası sanıklarından Osman Kavala'nın yeniden yargılanma talebinin reddedilmesi sonrası MHP cephesi, Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'ye hapis yolunu gösterdi.
MHP Sosyal Medya Sorumlusu Hüseyin Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Osman Kavala’nın yeniden yargılanma talebi reddolunduğuna göre, geriye tek bir çare kalıyor Selvi’yi Silivri’ye göndermek!" dedi.
İşte Özkan'ın o paylaşımı:
İktidara yakınlığıyla bilinen Abdülkadir Selvi, son dönemde köşesinde Osman Kavala'nın cezaevinde tutulmasının doğru olmadığını belirttiği ve 'yeniden yargılanma" formulünden bahsettiği yazıları nedeniyle Cumhur İttifakı'nda özellikle MHP kanadından sert tepki görüyordu.
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