'Erdoğan affetti' demişti: Kılıçdaroğlu'nun avukatından Abdulkadir Selvi'ye tepki

Yayınlanma: 22.11.2024 - 13:42

Güncelleme: 22.11.2024 - 13:43

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şikâyeti üzerine açılan hakaret davası Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Hakkında 11 yıl 8 aya kadar hapis ve siyasi yasak istenen Kılıçdaroğlu da duruşmaya katılacak.

'ERDOĞAN AFFETTİ' DEDİ

Yargılamanın başlayacağı bugün, iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 'Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu affetti' başlıklı yazısında, "Kılıçdaroğlu bu dava üzerinden CHP içinde yeniden bir çıkışa hazırlanıyor. Bir kahramanlık destanı yazmak istiyor. Ama çürük tahtaya basıyor. Nasıl mı? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu affetti" ifadelerine yer verdi.

'AHLAKSIZLIK'

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Halk TV'ye yaptığı açıklamada Selvi'nin yazısına tepki gösterdi ve şunları söyledi:

“Affetmek terimi tek başına bir ahlaksızlık. Erdoğan’ın haddine değil affetme olayına girmesi. Yolsuzluk gerçekliğini ispatlayacağımızı anlaması nedeniyle o süreçlerde sadece olayın üstünü örtebilmek amacıyla şikâyetten vazgeçme durumu söz konusu olmuştur. Yani hırsızlık olgularının ispatlanması ve konuşulmamasını sağlamak üzere Erdoğan şikâyetinden vazgeçmiştir.”