AKP'li Kütahya İl Başkanı'ndan gazetecilere engel: 'Lan git şuradan'
AKP Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay yerel seçim çalışmaları kapsamında yaptığı esnaf ziyaretini takip eden gazetecilere engel olmak istedi. Önsay çekim yapan muhabire "Çarparım" ifadesini kullanması tepkiye neden oldu.
31 Mart'ta yapılacak yerel seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulunan AKP Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay kendisini takip eden gazetecilere ters çıktı. Muhabir ile tartışma yaşadı.
AKP'li başkan Önsay önce gazetecilerin çekmesine engel olmak isteyerek, "Oğlum, çekip durma diyoruz lan, çarparım ha" ifadelerini kullandı ardından gazeteci ile tartışan Önsay, "Seninle muhattap olmak istemiyorum. Lan git şuradan" dedi. Bu ifadeler sosyal medyada tepki çekti.
Olayın ardından AKP Kütahya İl Başkanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmedi.
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