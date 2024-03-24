AKP'li belediyeler borç batağında

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın güncel verilerine göre; 30 mahalli idarenin 17'sini kapsayan AKP ve kayyum yönetimindeki belediyelerin milyarlarca TL borçlu olduğu ortaya çıktı. En borçlu belediye ise Kocaeli Belediyesi oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.03.2024 - 09:52
AKP'li belediyeler borç batağında
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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 1 Mart 2024 tarihinde güncellediği verilere göre, 30 mahalli idarenin Hazine’ye olan toplam borcu 10 milyar 624 milyon 825 bin TL’ye ulaştı. 

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Hazine'ye borçlanan 30 mahalli idarenin 17'si AKP'li ve kayyum belediyelerden oluşuyor. 

Yerel yönetimlerin toplam 10.6 milyar TL'lik borcunun 8.8 milyon TL'sinin ise vadesi geçmiş durumda.

Öte yandan, AKP'li Tahir Büyükakın yönetimindeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2 milyar 60 milyon 896 bin TL ile en borçlu AKP'li belediye oldu. Kocaeli'yi takip eden Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin ise 66 milyon 33 bin TL borcu bulunuyor. 

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin Hazine borcu ise kayıtlara, 415 milyon 660 bin TL olarak geçti. 

MİLYARLIK TABLO

Diğer belediyelerin borçları ise şöyle: 

Batman Belediyesi (Kayyum): 361.8 milyon TL

Bursa Büyükşehir Belediyesi (AKP): 601.9 milyon TL

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi: 438.2 milyon TL

Denizli Büyükşehir Belediyesi (AKP): 77.1 milyon TL

Sivas Belediyesi (AKP): 281.2 milyon TL

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (Kayyum): 228.8 milyon TL

Siirt Belediyesi (Kayyum): 73.7 milyon TL

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (AKP): 32.7 milyon TL


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