Özgür Özel'den Volkan Konak paylaşımı: 'Acımız büyük'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Volkan Konak'ın ölüm haberinin ardından "Müziğimizin güçlü seslerinden, Atatürk ve Cumhuriyet sevdalısı değerli sanatçımız Volkan Konak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'den Volkan Konak paylaşımı: 'Acımız büyük'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 31.03.2025 - 11:48

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, ünlü sanatçı Volkan Konak’ın İskele kentindeki konseri sırasında fenalaştığını ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı.

58 yaşındaki sanatçının ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Volkan Konak'ın ölüm haberinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Özel, X hesabından yaptığı paylaşımında şunları yazdı:  

"Acımız büyük. 

Müziğimizin güçlü seslerinden, Atatürk ve Cumhuriyet sevdalısı değerli sanatçımız Volkan Konak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. 

Son olarak Atatürkçü Düşünce Derneği’nin ödül töreninde bir araya geldiğim, vefatına kadar “Devrimciler korkmaz” diyerek bu ülkeden yana duruşundan taviz vermeyen Volkan Konak’a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve müzik camiasına başsağlığı diliyorum."


Etiketler: #Özgür Özel #Volkan Konak #Ölüm

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