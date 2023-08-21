AKP'li Ahmet Kulat istifa etti

Kütahya'da AKP Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, ’affını isteyerek’ görevinden istifa etti.

İHA
Yayınlanma: 21.08.2023 - 22:31
AKP'li Ahmet Kulat istifa etti
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AKP Kütahya İl başkanlığından yapılan yazalı açıklamada, "AK Parti Simav İlçe Başkanımız Ahmet Kulat görevinden affını isteyerek ilçe başkanlığı görevinden ayrılmıştır. Değerli Başkanımıza Simav ilçemiz ve teşkilatımız adına gerçekleştirmiş olduğu özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz" denildi.

Partide daha önce de Domaniç İlçe Başkanı Ahmet Özoğul, Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, Aslanapa İlçe Başkanı Cafer Bayrak, Dumlupınar İlçe Başkanı Ali Bursa, AKP Tavşanlı İlçe Başkanı Bilal Kıyak, AKP Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan ve AKP Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Usame Doğan aflarını isteyerek görevlerinden istifa etmişti.


AKP istifa

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