Ahmet Kulat kimdir? Ahmet Kulat neden istifa etti?

Yayınlanma: 22.08.2023 - 00:07

Güncelleme: 22.08.2023 - 00:13

Ahmet Kulat, AKP ilçe başkanlığından istifa etti.

AHMET KULAT KİMDİR?

Ahmet Kulat, 1984 Simav doğumlu. 2003-2007 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde öğrenimini tamamladı. 2007 yılından bu yana Simav’da eczacılık yapmaktadır. Üniversite yıllarında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğrenci Birliği Başkanlığı ve İBB Gençlik Meclisi üyeliği yaptı. AKP'nin kuruluşundan bu yana okul/bina sorumluluğu, mahalle başkanlığı, İlçe Başkan Yardımcılığı, İlçe SKM başkanlığı olmak üzere pek çok görevler aldı. 14 Ekim 2017 tarihinden itibaren Simav İlçe Başkan Yardımcılığı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı görevlerini yaptı. 11 0cak 2019’da Simav ilçe başkanı oldu.

Evli ve 1 çocuk babasıdır.

AHMET KULAT NEDEN İSTİFA ETTİ?

AKP Kütahya İl başkanlığından yapılan yazalı açıklamada, "AK Parti Simav İlçe Başkanımız Ahmet Kulat görevinden affını isteyerek ilçe başkanlığı görevinden ayrılmıştır. Değerli Başkanımıza Simav ilçemiz ve teşkilatımız adına gerçekleştirmiş olduğu özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz" denildi.

AKP de daha önce de Domaniç İlçe Başkanı Ahmet Özoğul, Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, Aslanapa İlçe Başkanı Cafer Bayrak, Dumlupınar İlçe Başkanı Ali Bursa, AKP Tavşanlı İlçe Başkanı Bilal Kıyak, AKP Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan ve AKP Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Usame Doğan aflarını isteyerek görevlerinden istifa etmişti.