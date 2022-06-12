AKP’li Akdağ’ın büyükşehirlerden Anadolu’ya akademik destek önerisine TTB’den itiraz: Taşıma suyla olmaz

12 Haziran 2022 Pazar, 02:00

AKP iktidarı, Türkiye’deki hekim açığını kapatmak için yeni adımlar açıklarken; son öneri TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Recep Akdağ’dan geldi. Akdağ, AA’ya yaptığı açıklamada, “Bir kanuni düzenlemeyle büyükşehirlerdeki öğretim üye sayısı fazla olan tıp fakültelerimizden yeni açılan fakültelere öğretim üyesi gönderebilelim. Gidip belli bir müddet eğitim verip geri dönmek şeklinde. Böylece yeni açılan tıp fakültelerini canlandırabiliriz” önerisini getirdi.

Akdağ, TTB’den gelen “eğitimde kalite düşüyor” eleştirilerine de “Bu son tez doğru. O zaman TTB’nin de YÖK ve üniversitelerle, cumhurbaşkanımızla birlikte hekimlerin daha kaliteli yetişmesi için öğretim üye sayısının kaliteli biçimde artırılması ya da mevcut öğretim üyelerinin sayıca fazla olduğu fakültelerden yenilere yardım yapılması konusunda destek vermesi lazım. Sadece ‘Kalitesiz hekim yetişir, sayıyı artırmayalım’ demek çözümsüzlük” karşılığını verdi.

TTB İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten, Akdağ’ın açıklamalarını Cumhuriyet’e değerlendirdi. Türkiye genelinde açılan fakültelerdeki fiziki eksiklik giderilmedikçe öğretim üyesi bulmanın da çözüm olmayacağını vurgulayan Ökten, “Öğretim üyelerinin böyle bir şeyi kabul edeceğini de sanmıyorum. Sorunun bu şekilde çözülmesi zor. Altyapı oluşturmadan tıp fakültesi açılması doğru değil. Şu anda 128 tane tıp fakültesi var. Bina, öğretim üyesi, fiziki imkân sağlanmadıktan sonra tıp fakültesi açmanın anlamı yok. Sağdan soldan ya da büyükşehirlerden oraya gidecek öğretim üyeleriyle bu sorun çözülmez” dedi.

ASİSTAN ARTMALI

Asistan sayılarının artırılmasının da hekim açığını kapayamayacağına dikkat çeken Ökten, “Kamudaki açığı şu an desteklemek için asistan sayısını artırdılar ama eğitim veren hastane sayısı artmadı ki. Taşıma suyla değirmeni döndürme mantığı yanlış. Bu nitelikli eğitimi engelleyecektir” diye konuştu.