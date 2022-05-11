TTB'den müzik yasağı saatine tepki: Bilimsel veri yok
Türk Tabipler Birliği (TTB), müzik yasağının tamamen kaldırılması yerine 01.00'e çekilmesine tepki gösterdi.
Pandemi gerekçesiyle gece 00.00'dan sonra eğlence mekanlarında müzik çalınması yasaklanmıştı. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile müzik yasağı saatinin 01.00'e alındığını bildirmişti.
Türk Tabipler Birliği (TTB), Covid-19 salgınını gerekçe göstererek gece yarısından sonra getirilen müzik yasağının tamamen kaldırılması yerine 01.00'e çekilmesini eleştirdi.
TTB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Kapalı ortamda maske takmamak SARS-CoV-2 bulaşını önemli ölçüde artırmaktadır; ancak saat 01.00'den sonra müzikli ortamda bulaş riskinin arttığı yönünde bilimsel bir veri yoktur. Salgın bilimsel gerçeklikle yönetilir, pandemiyi bahane edip yaşam tarzı dayatmak bilim dışıdır."
Kapalı ortamda maske takmamak SARS-CoV-2 bulaşını önemli ölçüde artırmaktadır; ancak saat 01.00'den sonra müzikli ortamda bulaş riskinin arttığı yönünde bilimsel bir veri yoktur. Salgın bilimsel gerçeklikle yönetilir, pandemiyi bahane edip yaşam tarzı dayatmak bilim dışıdır.— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) May 11, 2022
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