TTB'den müzik yasağı saatine tepki: Bilimsel veri yok

Türk Tabipler Birliği (TTB), müzik yasağının tamamen kaldırılması yerine 01.00'e çekilmesine tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
11 Mayıs 2022 Çarşamba, 15:31
TTB'den müzik yasağı saatine tepki: Bilimsel veri yok
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Pandemi gerekçesiyle gece 00.00'dan sonra eğlence mekanlarında müzik çalınması yasaklanmıştı. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile müzik yasağı saatinin 01.00'e alındığını bildirmişti.

Türk Tabipler Birliği (TTB), Covid-19 salgınını gerekçe göstererek gece yarısından sonra getirilen müzik yasağının tamamen kaldırılması yerine 01.00'e çekilmesini eleştirdi.

TTB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Kapalı ortamda maske takmamak SARS-CoV-2  bulaşını önemli ölçüde artırmaktadır; ancak saat 01.00'den sonra müzikli ortamda bulaş riskinin arttığı yönünde bilimsel bir veri yoktur. Salgın bilimsel gerçeklikle yönetilir,  pandemiyi bahane edip yaşam tarzı dayatmak bilim dışıdır."



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