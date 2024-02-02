AKP’li Aksu Belediyesi'nden 'ahlaksız teklif' iddialarına ilişkin açıklama: Yapı Kontrol Müdürü işten çıkarıldı

AKP’li Antalya Aksu Belediyesi’nin Yapı Kontrol Müdürü Nevzat Avcı'nın yıkılması gereken bir binayı yıkmama karşılığında bina sahibi kadına ahlaksız teklifte bulunduğu iddiaları gündemde yer aldı. Belediyeden yapılan açıklamada, "Söz konusu personelin belediyemizle ilişiği kesilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2024 - 11:46
AKP’li Aksu Belediyesi'nden 'ahlaksız teklif' iddialarına ilişkin açıklama: Yapı Kontrol Müdürü işten çıkarıldı
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AKP'li Antalya Aksu Belediyesi'nde yapı kontrol müdürü olarak çalışan Nevzat Avcı'nın, işyerinin ruhsatı için belediyeye giden yabancı uyruklu bir kadına ahlaksız teklifte bulunduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

İddiaya göre binanın yıkımına dair görüşmek için Aksu Belediyesi’ne giden kadın,Yapı Kontrol Müdürü Nevzat Avcı ile görüşmek istedi. Kadını odasına davet eden Avcı, önce kadına yıkımın gerçekleşmemesi için 150 bin TL ödemesi gerektiğini söyleyerek ahlaksız tekliflerde bulundu.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde Avcı'nın kadına “Ben seni istiyorum. Bir kez olmaz 4 kez olsun” dediği duyuluyor. Cep telefonu kamerası ile kayıt altına alınan görüntüde, kadının “Siz para değil, başka şey istiyorsunuz” dediği de görülüyor. Avcı ise kadının dediklerini onaylayarak, tekliflerini sürdürüyor.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Görüntülerin yayılmasının ardından AKP’li belediyeden söz konusu iddialara ilişkin açıklama geldi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Son günlerde bir belediye personelimiz ile ilgili birtakım iddialar ortaya atılmaktadır. Söz konusu personelin belediyemizle ilişiği kesilmiştir. Kamuoyuna duyurulur” ifadeleri yer aldı.


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