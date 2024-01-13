AKP'li belediyelerde kamu ihaleleri tanıdık isimlere gitti: Ekmek bile yandaştan alındı!

Yayınlanma: 13.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 13.01.2024 - 03:00

Yerel seçime sayılı günler kala AKP’li belediyelerde hareketlilik başladı. Belediyelerin ihaleleri art arda tanıdık isimlere gidiyor. Özellikle AKP ve MHP’li iş insanları seçime kısa bir zaman kala kamu ihalelerini yüksek bedellerle alıyor.

1- MHP’Lİ YÖNETİCİYE 24 MİLYONLUK İHALE VERİLDİ

Ümraniye Belediyesi bina ikmal inşaatı için 14 Kasım’da ihaleye çıktı. 24 milyon 980 bin TL’lik ihaleyi MHP’li Mahmut Cüneyt Göz’ün sahibi olduğu Göz Mimarlık ve İnşaat Şirketi aldı. Söz konusu şirket Mahmut Cüneyt Göz tarafından İstanbul Sancaktepe’de kuruldu. 100 bin TL sermayeli olarak kurulan firmanın sermayesi eylül 2020’de 10 milyon TL’ye yükseltildi. Aynı zamanda 2021 yılına kadar MHP İstanbul İl Muhasipliği yapan Mahmut Cüneyt Göz, MHP Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. Göz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisine Lincoln arabasını hediye etmesiyle de biliniyor.

2- NAKŞİBENDİ TARİKATININ DERNEĞİNDE YÖNETİCİ OLARAK GÖREV YAPIYOR

Dikkat çeken bir başka ihale de Zeytinburnu Belediyesi’nden geldi. Belediye 19 Aralık’ta 2024 yılı kültür ve sanat merkezleri, gençlik merkezleri işletmesi ile kültür sanat etkinlikleri organizasyonu için ilana çıktı. 69 milyon bedelindeki ihaleyi AZ Reklam Basım Şirketi aldı. Söz konusu şirketin sahibi Fatih Bolcan AKP Başakşehir Belediyesi’nden aday adayı olmuş ancak seçilmemişti. 1976 yılında Çorum’da doğan Bolcan, Gaziosmanpaşa Küçükköy İmam-Hatip Lisesi mezunu. Bolcan, üniversiteden sonra Fazilet Partisi Gaziosmanpaşa Gençlik Kolları ve İstanbul İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bolcan halen AKP İstanbul İl Delegesi olarak görev yapıyor. Ayrıca Bolcan, Nakşibendiliğin Halidiyye kolundan olduğu bilinen Sadakataşı Derneği’nde başkan yardımcısı olarak da görev yapıyor.

3- 89 KAMU İHALESİ ALDI

Çekmeköy Belediyesi de 19 Aralık’ta organizasyon hizmeti alımı için ihaleye çıktı. Söz konusu ihaleyi AKP ile ticari ilişkileriyle dikkat çeken iş insanı Mehmet Yıldırım’a ait Elvan Reklam Mimarlık İnşaat şirketi aldı. Bu ihalenin bedeli ise 9 milyon 600 bin TL. Söz konusu şirket Ümraniye, Şile, Çekmeköy ve Başakşehir başta olmak üzere birçok kamu idaresinden 87 ihale aldı. Şirketin bugüne kadar aldığı ihalelerin toplam bedeli ise 328 milyon 925 bin TL. Söz konusu şirket bu ihaleden yalnızca 2 gün sonra AKP’li Başakşehir Belediyesi’nin Kültür Sanat organizasyonu için bir ihale daha aldı. Bu ihalenin toplam bedeli ise tam 29 milyon 915 bin TL.

4- TANITIM VE DUYURU HİZMETİ

Son zamanlarda yandaş şirketlere verdiği ihalelerle adından sıkça söz ettiren Tuzla Belediyesi’nin yine tartışmalı ihalelere imza atmaya devam ediyor. Belediye 18 Aralık’ta paket ekmek alımı için ihaleye çıktı. Söz konusu ihaleyi Arnavutköy merkezli Güvenler Ekmek adlı bir şirket aldı. Şirketinin sahibi Güven Gökçe, önceki dönem AKP Arnavutköy İlçe Başkan yardımcısı olarak görev yapmıştı. Gökçe, sosyal medyadan yaptığı iktidar yanlısı paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Yine Tuzla Belediyesi 22 Aralık’ta basım tanıtım ve duyuru hizmeti için ihaleye çıktı. Söz konusu ihaleyi 19 milyon 976 bin TL’ye AKP’ye yakınlığı ile bilinen iş insanı Fatih Cömert kazandı. Cömert, Tuzla, Çekmeköy ve Üsküdar başta olmak üzere birçok kamu kurumundan 48 ihale aldı.