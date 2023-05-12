AKP'li Ali İhsan Yavuz: 'Sayın Erdoğan, o gün seçimlerin sonuçlarını herkesten önce bilecek'

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, ''Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan o gün seçimlerin sonuçlarını herkesten önce bilecek. Ha keza biz de sayın cumhurbaşkanımızla birlikte herkesten önce bileceğiz'' ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2023 - 18:54
AKP'li Ali İhsan Yavuz: 'Sayın Erdoğan, o gün seçimlerin sonuçlarını herkesten önce bilecek'
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Bugün partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçime saatler kala kritik açıklamalar kaydetti. 

Yavuz, basın toplantısı yaptığı salonun aynı zamanda seçim günü Sonuç Alım Sistemi (SAS) salonu olarak kullanılacağının altını çizerek, ''Biz iddia ediyoruz, bizim dışımızda hiç kimse o kadar hızlı bir şekilde bu sonuçlara ulaşamayacak. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan o gün seçimlerin sonuçlarını herkesten önce bilecek. Ha keza biz de sayın cumhurbaşkanımızla birlikte herkesten önce bileceğiz'' ifadelerini kullandı.


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