Sandık zoruyla diploma: İddiaya göre PAEM öğrencileri seçim takvimine göre mezun edildi

Yayınlanma: 12.05.2023 - 18:04

Güncelleme: 12.05.2023 - 18:04

Polis Amirleri Eğitim Merkezi'nin son dönem öğrencilerinin 11 ay yerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ile 6 ay içinde mezun edildikleri iddia edildi.

YÖK'ün belirlediği bir eğitim sürecinden geçerek "tezsiz yüksek lisans" diploması da alan mezunların erken mezun edilmelerinin usulsüzlük olduğunu belirten T24 yazarı Tolga Şardan’ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Bu çerçevede PAEM öğrencileri, YÖK'ün belirlediği biçimde dörder aylık iki ayrı örgün eğitimi tamamlamalarının ardından üç aylık yaz kampı eğitimine alınıyor. Böylece toplam 11 aylık eğitim sonunda tezsiz yüksek lisans derecesiyle kursu bitirip emniyet teşkilatında komiser yardımcısı rütbesiyle görev alıyorlar.

Sıra skandalı aktarmaya geldi.

PAEM'de 7. dönem eğitim gören öğrenciler yasal olan 11 aylık eğitim süresini tamamlamak yerine yasa dışı biçimde 6 aylık eğitimi tamamladıktan sonra diplomaya hak kazandılar!

Sürecin ilginç perde arkası da var elbette.

Eğitimin devam ettiği süreçte, yaklaşık bir ay önce İçişleri Bakanı Soylu İstanbul'da seçim çalışmalarını yürütürken, Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak'ı arayarak PAEM'deki öğrencilerin mezun edilmesi talimatını verdi.

Çolak, mevcut eğitim takvimi nedeniyle söz konusu talimatın olamayacağını Soylu'ya aktardı. Ancak, 'mezun edin' talimatını yineledi Soylu.

Bunun üzerine Çolak, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın yanında soluğu aldı. Durumu anlattı. Sıkıntının çözülmesini sağlamak amacıyla Aktaş, İstanbul'a gitti ve Bakan Soylu ile bir araya geldi.

Soylu, talimatında diretti. Aktaş'ın eli boş biçimde Ankara'ya dönmesiyle beraber mezuniyet töreni hazırlıkları başlatıldı. Hatta bu süreçte bazı akademi yöneticileri, il dışı görevle Ankara'dan ayrılmayı tercih etti. Zira yapılan işlemlerde yasadışılık vardı!

İddiaya göre, Soylu'nun 'zorla mezuniyet' talimatının arkasında öğrencilerin kayıtlı adreslerine giderek iktidar lehine oy kullanmalarını sağlamaktı. Bir oyun bile öneminin olduğu seçimde Soylu elindeki kozlardan birisini daha sahaya sürdü böylece.

Yeri gelmişken bir bilgi daha aktarayım. 15 Temmuz sürecinden sonra yürürlüğe giren KHK hükümlerine göre, PAEM'de eğitim 5 dönem üzerinden gerçekleştirilecekti. Ancak, Polis Akademisi Başkanlığı, dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü, dolayısıyla İçişleri Bakanlığı, OHAL döneminde yürürlüğe giren KHK hükmüne aykırı biçimde 7 dönem olarak PAEM'de eğitim gerçekleştirdi.

PAEM'de 6. ve 7. dönemdeki eğitimlere alınan öğrenciler, meslek içinden seçildi.

OHAL dönemi KHK'sına aykırı biçimde düzenlenen son iki eğitim döneminin ne kadar yasal olduğu da ayrıca tartışılmaya değer."