AKP'li Ali İhsan Yavuz'dan çarpıcı açıklama: Kabine için tarih verdi!

Yayınlanma: 01.06.2023 - 23:51

Güncelleme: 02.06.2023 - 00:38

28 Mayıs 2'nci tur seçiminde yeniden cumhurbaşkanlığına seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı yeni Kabine merak konusu oldu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz katıldığı canlı yayında konuyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Yarın milletvekillerinin yemin edeceğini belirten Yavuz, "Sonraki gün cumhurbaşkanımız mazbatasını aldıktan sonra yemin edecek. Cumartesi mazbata ve yemin olacak. Akşam saatlerinde 22.00 gibi düşünülüyor. Yeni kabine açıklanacak" diye konuştu.