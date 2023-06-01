AKP'li Ali İhsan Yavuz'dan çarpıcı açıklama: Kabine için tarih verdi!
Seçimde yeniden cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın oluşturacağı yeni Kabine merak edilirken AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın cumartesi mazbatasını aldıktan sonra akşam saatlerinde yeni Kabine'yi açıklayabileceğini söyledi.
28 Mayıs 2'nci tur seçiminde yeniden cumhurbaşkanlığına seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı yeni Kabine merak konusu oldu.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz katıldığı canlı yayında konuyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Yarın milletvekillerinin yemin edeceğini belirten Yavuz, "Sonraki gün cumhurbaşkanımız mazbatasını aldıktan sonra yemin edecek. Cumartesi mazbata ve yemin olacak. Akşam saatlerinde 22.00 gibi düşünülüyor. Yeni kabine açıklanacak" diye konuştu.
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