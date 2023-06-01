2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Gözler yeni kabinede: İşte o isimler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından cumartesi günü açıklanması beklenen yeni kabinede Murat Kurum, Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar’ın yer alacağı iddia edildi.

Selda Güneysu
Yayınlanma: 01.06.2023 - 03:00
Gözler yeni kabinede: İşte o isimler...
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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri sona erdi. Şimdi siyaset kulislerinde tek bir sorunun yanıtı aranıyor: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi bir 5 yıl daha yönetecek yeni kabineye hangi isimleri atayacak? 

TBMM 28. Dönem Yasama Yılı, cuma günü saat 14.00’te, milletvekillerinin yemin etmesiyle birlikte başlayacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “Meclis’in en yaşlı üyesi” sıfatıyla geçici TBMM başkanlığı görevini yürüteceği Genel Kurul’da cumartesi günü yemin edecek olan Erdoğan, yeni kabineyi de açıklayacak. 

Erdoğan’ın milletvekili seçilen bakanlardan 3-4 isimle “yeniden yol yürüyeceği” konuşuluyor. 

Bu isimler arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yer alacağı iddia ediliyor. 

AYDINLAR MI ÜNÜVAR MI?

Milletvekili seçilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun görevine devam edip etmeyeceği sorusunun ise “netlik kazanmadığı” ifade ediliyor. Kulislerde daha önce Fahrettin Koca’nın yerine iş insanı Mehmet Ali Aydınlar’ın Sağlık Bakanı olarak yeni kabinede görev alacağı iddiaları gündeme gelmişti.

Ancak Aydınlar ile birlikte son günlerde Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ın adı da Sağlık Bakanlığı için geçiyor. Ünüvar, 23, 24, 25 ve 26. dönemde Adana Milletvekili olarak parlamentoda görev almıştı.

Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in de yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanı olacağı iddia edilmişti ancak Şimşek’in cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevine getirilebileceği kaydediliyor. 


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