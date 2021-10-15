AKP'li Aydemir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin "nimet hali" olduğunu söyledi
AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin "bir nimet hali" olduğunu öne sürdü, "Milletin iktidar bulmasının nimetidir" dedi.
AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni savunurken ilginç ifadeler kullandı.
Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 15 Ekim 1961'in, 1960 darbesi sonrasında yapılan ilk seçimin tarihi olduğunu hatırlatan Aydemir, "Türk milletinin, o tarihte darbeye karşı duruşunu gösterdiğine işaret edip, "Milletimizin genetik yapısında darbelere karşı bir duruş vardır. Milletimiz, devleti her zaman ayakta kalsın diye özel bir gayret sarf eder." dedi.
Parlamenter sisteme dönüş çağrılarını "Vesayetçilere gün doğsun diye bir gayrettir." sözleriyle değerlendiren Aydemir, "Siyaset yapanlar, bindikleri dalı kesmesinler ve içinde bulundukları nimet halini inkar etmesinler. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir nimet halidir. Milletin iktidar bulmasının nimetidir." diye konuştu.
Son dönemde 'torpil listesi' iddialarıyla gündemde olan Türkiye Gençlik Vakfına (TÜGVA) ilişkin de konuşan Aydemir, vakfa yönelik "baskı ve taciz" uyguladığını da iddia edip "Bundan dolayı da gençlerin bir büyük kızgınlığı, tepkisi var. İstanbul Büyükşehir Belediyesini kınıyorum." dedi.
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