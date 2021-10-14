AKP'den kopan seçmenlerin tercih ettiği parti anketlere yansıdı

Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, AKP'den kopan seçmenlerin İYİ Parti'yi tercih ettiğini öne sürdü. Selçuki yaptıkları anket sonuçları hakkında da açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
14 Ekim 2021 Perşembe, 14:39
AKP'den kopan seçmenlerin tercih ettiği parti anketlere yansıdı
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Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki yaptıkları son seçim anketini açıkladı. KRT ekranlarında açıklamada bulunan Selçuki, “AKP 2002 yılından beri ilk defa yüzde 30'un altına indi. 

Muhalefet ile iktidar arasındaki makas ilk defa bu kadar çok açıldı” dedi. AKP'den kopan kitlenin İYİ Parti'ye kaydığını öne süren Can Selçuki, "İYİ Parti kendini konumlamasıyla AK Parti seçmeni için rahat bir adres haline geldi" ifadelerini kullandı.



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