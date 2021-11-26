AKP’li Aydemir: İstasyonlardaki kuyruk zamdan değil, araç sayısı fazla
AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerin ardından akaryakıt istasyonlarındaki oluşan kuyruklar hakkında "Zamlarla ilgili kuyruk yok, Kuyruk nereden kaynaklanıyor biliyor musun? Araç sayısı fazla ondan kaynaklı" dedi.
AKP'li İbrahim Aydemir, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerin ardından Meclis'te açıklamalarda bulundu.
Benzine gelen art arda zamlardan sonra akaryakıt istasyonlarındaki araç kuyrukları hakkında "Kuyruk yok" açıklamasını yapan AKP'li Aydemir, "Zamlarla ilgili benzin istasyonlarında bir kuyruk yok arkadaşlar. Kuyruk nereden kaynaklanıyor biliyor musun? Bunu ben Plan Bütçe Komisyonunda bir iki defa daha altını çizerek söyledim. Araç sayısı fazla ondan kaynaklı" dedi.
"BÖYLE BİR ŞEY YOKTUR"
Aydemir şöyle devam etti:
"Bunu ara ara o resimleri gösterip sanki efendim zamlardan kaynaklı kuyruk varmış gibi göstermeye çalışan özellikle trol medyada bir kesim var. Onların aktarımıdır bu. Dolayısıyla böyle bir şey yoktur diyorum"
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