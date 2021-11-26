AKP’li Aydemir: İstasyonlardaki kuyruk zamdan değil, araç sayısı fazla

26 Kasım 2021 Cuma, 10:45

AKP'li İbrahim Aydemir, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerin ardından Meclis'te açıklamalarda bulundu.

Benzine gelen art arda zamlardan sonra akaryakıt istasyonlarındaki araç kuyrukları hakkında "Kuyruk yok" açıklamasını yapan AKP'li Aydemir, "Zamlarla ilgili benzin istasyonlarında bir kuyruk yok arkadaşlar. Kuyruk nereden kaynaklanıyor biliyor musun? Bunu ben Plan Bütçe Komisyonunda bir iki defa daha altını çizerek söyledim. Araç sayısı fazla ondan kaynaklı" dedi.

"BÖYLE BİR ŞEY YOKTUR"

Aydemir şöyle devam etti:

"Bunu ara ara o resimleri gösterip sanki efendim zamlardan kaynaklı kuyruk varmış gibi göstermeye çalışan özellikle trol medyada bir kesim var. Onların aktarımıdır bu. Dolayısıyla böyle bir şey yoktur diyorum"