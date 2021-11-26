AKP, CHP’nin seçmen üzerindeki etkisini Doğu ve Güneydoğu’da takip ediyor

26 Kasım 2021 Cuma, 04:00

AKP, Millet İttifakı’nın “Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını” yakından takip ediyor. Doğu ziyaretlerinde bölge halkıyla görüşen AKP’li milletvekillerinin edindiği izlenime göre “bölgede Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sıcak bakılıyor” AKP’li vekiller, bu durumda “Kılıçdaroğlu’nun bölgeden çıkmış bir isim olmasının” yanı sıra “son dönemde yaptığı ‘Kürt sorununun çözümü için HDP’yi meşru görebiliriz’ yönündeki açıklamalarının etkili olduğunu” kaydediyor.

Siyasette uzun süredir “Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı” tartışılıyor. CHP ve İYİ Partili yetkililer, tartışmalara ilişkin “adayın partilerin uzlaşısıyla belirleneceğini” açıklarken, söz konusu tartışmayı iktidar cephesi de yakından takip ediyor. AKP’nin doğu bölgelerindeki milletvekilleri de kulislerde “seçim bölgelerindeki izlenimleri” paylaşıyor. Bölgeye yapılan ziyaretlerde Kürt seçmenlerle sohbetlerinde “Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun adaylık tartışmalarının da konuşulduğu ancak bölge halkının Kılıçdaroğlu’nun adaylığına daha sıcak baktığı” ifade ediliyor. Yapılan sohbetlerde bölge halkının “Kılıçdaroğlu’nun bölgeden çıkmış bir isim olmasını sıkça dile getirdiği” ifade edilirken şu görüşlere yer veriliyor: “Kılıçdaroğlu’nun HDP’ye ilişkin söylemleri bölgedeki seçmen üzerinde etkili. HDP’ye oy veren seçmen kitlesi CHP’ye de sıcak bakıyor. Ancak her iki aday arasında Kılıçdaroğlu daha fazla ön plana çıkıyor. İmamoğlu ise Kılıçdaroğlu’nun gerisinde kalıyor” değerlendirmeleri yapılıyor.

‘DEVA, GELECEK’İN ÖNÜNDE’

AKP’li vekillerin kulislerde yaptığı bir başka değerlendirme de DEVA ve Gelecek partilerine ilişkin. “DEVA Partisi’nin Gelecek Partisi’nden daha fazla kabul gördüğü” de dillendirilirken “Davutoğlu’nun başbakanlığı sürecinde yaptıkları bölge halkı tarafından kabul görmüyor. Burada da Cumhurbaşkanı’nın Davutoğlu’nu görevden azlinin doğru bir karar olduğu bir kez daha görülüyor. DEVA Partisi bölge halkından destek buluyor ancak tahmin edildiği gibi yüksek bir destek değil. Ancak Gelecek Partisi ‘neredeyse yok’” yorumları yapılıyor.