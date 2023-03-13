AKP'li Aydemir: Nerede terörist varsa tamamı Millet İttifakı'nı destekliyor

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 13:38

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 16:36

AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, altı partinin oluşturduğu Millet İttifakı'nı "terör"le ilişkilendirmekten geri durmadı.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü PKK yöneticilerinden Duran Kalkan'ın, 2023 seçimlerine yönelik konuşmasının yer aldığı videoyu izleten Aydemir, Kalkan'ın sözleri üzerinden Millet İttifakı'nı hedef aldı.

"Nerede terörist varsa tamamı Millet İttifakı'nı destekliyor; PKK'sı, FETÖ'sü, DEAŞ'ı, DHKP-C'si, tamamı Millet İttifakı'nın arkasında konuşlanmış durumdalar" ifadelerini kullanan ve "On binlerce insanımızın kanında parmağı olan, böylesine imansız bir terörist yapı sizi destekleyecek ve bu millet de buna göre göre sizin arkanızda duracak öyle mi?" diyen Aydemir, sözlerine şöyle devam etti:

"Olmayacak, göreceksiniz. Bu millet ferasetiyle basiretiyle devletinin, liderinin yanında olacak. Cumhur İttifakı'nın yanında olacak. Seçime 62 gün var. Herkes başını ellerinin arasına alarak şunu düşünmeli: Evlatlarımızın yeniden terörle muhatap olmasını mı istiyoruz yoksa ülkenin gelişmesine, kalkınmasına ön açacak girişimlerin yanında mı olmalıyız?"

HÜDA-PAR'I SAVUNDU

Bir soru üzerine, partisinin ittifak anlaşması yaptığı Hür Dava Partisi'ne (HÜDA PAR) yönelik eleştirilere de değinen Aydemir, "HÜDA PAR, Türk bayraklarının altında miting yapıyor. HÜDA PAR'ı PKK tarif ediyor; 'Kürdistan özgürlük hareketimizin önüne çıkan engel.' diyor. Onun ötesine niye bakıyoruz, bunu ötesi yok ki. Bu milletin düşmanı, HÜDA PAR'ın baş düşmanları olduğunu söylüyor. Öyleyse 'HÜDA PAR bu milletin yanındadır' diyoruz" değerlendirmesinde bulundu.