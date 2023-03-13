HDP'li Beştaş'tan HÜDA-PAR açıklaması: Cumhur İttifakı büyük bir panik ve telaş içinde

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 13:48

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 13:48

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhur İttifakı'nın Meclis'e getirdiği son yasa tekliflerine dikkat çeken Beştaş, "iktidar ve küçük ortağının, giderayak yeni düzenlemeler getirerek Meclis gündemini tıka basa doldurduğunu, bu düzenlemelerin vatandaşın ihtiyaçlarına çare olup olmadığının tartışılması gerektiğini" dile getirdi.

"YIKIMA DAVETİYE ÇIKARIYORLAR"

TBMM Genel Kurulunda çevreye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi ile Afet Yeniden İmar Fonu kurulmasını öngören kanun teklifinin görüşüleceğini anımsatan Beştaş, "Çevre düzenlemesi ile yeni rant alanları açıyorlar. Oysa böyle bir afet sonrası yapı denetimi ile depremlere karşı önlemlere ilişkin tekliflerin getirilmesi gerekiyordu. Doğa, sonsuz bir talan alanı olarak görülüyor. AKP, çevre sorunlarına rant gözüyle bakıyor. Ekolojik yıkıma davetiye çıkarıyorlar" diye konuştu.

Beştaş, teklifle kıyıda otopark ihtiyacının karşılanması için yeraltı otoparkı yapılmasının öngörüldüğünü dile getirerek, "Depremin en fazla kıyılardaki dolgu alanlarını vurduğunu, dolgu alanlarında inşa edilen binaların yıkıldığını ve büyük enkaza dönüştüğünü gördük. Şimdi yine kıyılar dolduruluyor ve yeni deprem alanları oluşturuyor. Aslında yıkılacak yeni yerler yapılıyor. Bu da depremden ders alınmadığını gösteriyor. AKP, üç ay sonra yürürlükten kaldırılacak yasaları çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesindeki izlenimlerini aktaran Beştaş, aradan geçen zamana rağmen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmadığını, banyo yapılamadığını, bölgede salgın hastalık tehlikesinin olduğunu söyledi.

"FAİZ LOBİSİ KORUNUYOR"

Beştaş, "Kamu bankaları, depremzedeler için yüzde 0,99 faiz oranıyla kredi vereceklerdi. Ancak sonradan bu oran yüzde 1,59'a çıkarıldı. Depremde bile faiz lobisine çalışan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Kampanya ile bağışladığınız paraları faizi yükselterek geri alıyorsunuz. Vatandaşın bu kadar çaresiz olduğu bir dönemde faiz lobisi korunuyor" değerlendirmesinde bulundu.

"İTTİFAK PANİK İÇİNDE"

HÜDA PAR'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı almasına ilişkin bir soruya Beştaş, "Biz, Emek ve Özgürlük İttifakı temelinde seçimlere hazırlanıyoruz. Cumhur İttifakı bu konuda büyük bir panik ve telaş içinde, gidebileceği her yere gidiyor" karşılığını verdi.

Beştaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, HDP'yi ziyaret edeceğine ilişkin haberlerin sorulması üzerine, şu ana kadar kendilerine resmi veya gayriresmi randevu talebi gelmediğini bildirdi.