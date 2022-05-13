AKP''li Aydemir: Yabancı isim kullanan iş yerlerine ilave vergi gelmeli
AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, yabancı dilde isim kullanarak kendisini tanıtan iş yerlerine ilave vergi uygulanması gerektiğini söyledi.
AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 13 Mayıs'ın, Türk Dil Bayramı olarak kutlandığını anımsattı.
Türkçe kelimelerin kullanılmasının önemine dikkati çeken Aydemir, "yabancı kelimelere dönük istila edici bir halin söz konusu olduğunu ve buna tedbir alınması gerektiğini" söyledi.
Aydemir, belediyelerden de bu konuda bir talepleri olduğunu dile getirerek, "Yabancı isim kullanan iş yerlerine ilave vergi gelmeli. Eğer bir iş yeri, kendini tarif ederken yabancı bir kelime kullanıyorsa ona mutlaka ilave bir vergi konulması lazım. Onun bir külfete katlanması lazım. Çünkü bu durum, milletin kodlarına dönük bozucu bir yaklaşım sergiliyor" diye konuştu.
Video Haberler
- Kripto para can aldı!
- 'Kaçak gelinler' engelli işçiyi de dolandırmış
- İşçinin birikimini çalmıştı, eğlence mekanında yakalandı
- İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
- İstanbul'da vahşet: Bebeğini balkondan attı!
- Çiftliğinde 165 köpek ve 5 kedi ile yaşıyor
- Yavru kedileri kurtarmak için duvarı deldiler.
- Kocaeli'de fabrika yangını
- Kazada ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
- Kayseri'de 'uyuşturucu' operasyonu: 32 gözaltı
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Gök gürültüsünü duyuyor musun?’
- 'Siyasi yasak' kararı ne anlama geliyor?
- Kılıçdaroğlu son noktayı koydu
- Eski bakan 'çok yanlış' dedi!
- Almanya'dan Rusya'ya suçlama
- ABD'den Türkiye'yi kızdıracak adım
- Seçim öncesi 'af' kararı
- AKP tabanında 'B planı' arayışı
- Kılıçdaroğlu SADAT'a gitti
- 'İstanbul'u kaybetmeyi hazmedemediler'